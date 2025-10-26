‘El Clásico’: Real Madrid x Barcelona têm o confronto mais equilibrado do futebol mundial

Com 105 vitórias do Real e 103 do Barça, o clássico deste domingo (26) promete mais um capítulo na rivalidade mais equilibrada do futebol / Crédito: Jogada 10

Dia de ‘El Clásico’ no Campeonato Espanhol 2025/26. Neste domingo (26), Real Madrid e Barcelona se enfrentam às 12h15 (de Brasília), pela 10ª rodada de LaLiga. Assim, a bola rola no Santiago Bernabéu, em Madri, em confronto direto pela liderança da competição. Mais uma vez, há muito em jogo. Além dos três pontos preciosos na corrida pelo título do Espanhol, o duelo reacende uma das rivalidades mais equilibradas do futebol mundial. Afinal, ao longo dos anos, Real Madrid e Barcelona se enfrentaram em 260 partidas oficiais. Com isso, o time merengue venceu 105 vezes, enquanto o Barça triunfou em 103, com 52 empates.

O equilíbrio é o que faz do ‘El Clásico’ um espetáculo à parte. Nenhum outro confronto entre gigantes do futebol mundial é tão parelho. Para comparação, o Manchester United tem 84 vitórias sobre o Liverpool, que venceu 72 vezes. No norte de Londres, o Arsenal supera o Tottenham por 84 a 61. Na Alemanha, o Bayern de Munique tem 68 vitórias sobre o Borussia Dortmund, que soma 33. Em Milão, o Inter leva vantagem sobre o Milan (91 a 82). Já na Itália e Argentina, Roma x Lazio (76 a 58) e Boca Juniors x River Plate (92 a 88) completam a lista de clássicos históricos, mas nenhum tão equilibrado quanto o espanhol. Rivalidade entre Real e Barcelona nunca sai de cena Nem Real Madrid nem Barcelona jamais foram rebaixados. Então, membros fundadores da LaLiga, os dois estão presentes em todas as edições do campeonato. Foram 190 confrontos apenas pela liga, com 79 vitórias do Real, 76 do Barça e 35 empates, outro reflexo do equilíbrio que marca essa disputa centenária. O clássico também é um dos mais ricos em histórias e personagens. Afinal, Sergio Busquets é o jogador que mais vezes participou do duelo, com 48 partidas. Em seguida, vêm Lionel Messi e Sergio Ramos, com 45 jogos cada.

Messi é o maior artilheiro da história do El Clásico, com 26 gols em 48 jogos. Na sequência, aparecem duas lendas do Real Madrid: Alfredo Di Stéfano e Cristiano Ronaldo, ambos com 18 gols. Dessa forma, considerando apenas a LaLiga, o craque argentino também lidera, com 18 gols e 14 assistências, o que o torna ainda o maior garçom da rivalidade. Ao longo das décadas, o El Clásico se firmou como sinônimo de gols. O Real Madrid marcou 439 vezes, enquanto o Barcelona balançou as redes 432. Poucos goleiros conseguiram sair sem ser vazados. O ex-goleiro do Barça Víctor Valdés é o recordista, com sete jogos sem sofrer gols. Cartões, recordes e histórias lendárias A intensidade da rivalidade também se reflete nas estatísticas disciplinares. Sergio Ramos é o jogador mais advertido da história do clássico, com 22 cartões amarelos e cinco vermelhos.