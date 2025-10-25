Mirassol vence o Sport fora de casa e segue no G-4

Mirassol vence o Sport fora de casa e segue no G-4Em situações diferentes na tabela do Brasileirão, equipes se enfrentaram pela 30° rodada da competição na Ilha do Retiro
O Mirassol venceu o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro, na noite deste sábado (25), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Negueba e Guilherme Marques marcaram para os visitantes enquanto Dérik Lacerda balançou as redes para o Leão.
Com o resultado, o Mirassol chega aos 55 pontos e permanece na 4° posição. Aliás, não tem chances da equipe deixar o G-4 nesta rodada. Por outro lado, o Sport segue amargando na lanterna da competição, com 17 pontos.
O jogo
Jogando em casa, o Sport começou o jogo melhor e teve a primeira chance logo nos primeiros minutos, com Aderlan. No entanto, o Leão ficou com um jogador a menos aos 25 minutos, após Matheusinho ser expulso por conta de uma falta em cima de Neto Moura, revisado pelo VAR. E logo depois o Mirassol abriu o placar com Negueba. Ele invadiu a área e finalizou, a bola desviou em Ramon e enganou o goleiro Gabriel.
Mesmo com um a menos, o Sport buscou o empate com Dérik Lacerda, de cabeça, aos 37 minutos. E, além disso, quase virou com o atacante no último lance antes do intervalo. Ele puxou um contra-ataque, fintou a defesa e chutou. Assim, Walter fez boa defesa para evitar a virada.
Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Mirassol voltou a ficar à frente do placar. Após jogada pela direita, Chico da Costa, que entrou no intervalo, recebeu na área, chutou e a bola bateu na defesa, mas sobrou pra Guilherme Marques que finalizou no canto de Gabriel para fazer o segundo dos visitantes. Por outro lado, aos 12 minutos, o Sport teve boa oportunidade para empatar. Após erro na saída de bola do Mirassol, Sérgio Oliveira entrou livre na área, mas isolou. Ambas as equipes tiveram chances de balançar as redes até o apito final.
Próximos compromissos
O próximo compromisso do Mirassol no Brasileirão é contra o Botafogo, no Maião, no sábado (1), às 18h (de Brasília). O Sport, por sua vez, enfrenta o Flamengo, no mesmo dia, às 16h, no Maracanã. Ambas as partidas, portanto, serão válidas pela 31° rodada da competição.
SPORT 1 X 2 MIRASSOL
Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
Data: 25 /10/2025
Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)
Público: 10.656
Gols: Negueba, 27’/1°T (0-1), Dérik Lacerda, 37’/1°T (1-1), Guilherme Marques, 1’/2°T (1-2)
SPORT: Gabriel Vasconcelos, Aderlan (Matheus Alexandre, intervalo), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido (Igor Cariús, 13’/2°T); Lucas Kal (Hyoran, 29’/2°T), Pedro Augusto (Chrystian Barletta, 13’/2°T), Sérgio Oliveira (Atencio, 22’/2°T) e Matheusinho; Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
MIRASSOL: Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes (Luiz Otávio, 33’/2°T) e Reinaldo (Felipe Jonatan, intervalo); Neto Moura (José Aldo, 27’/2°T), Danielzinho, Guilherme Marques (Shaylon, 21’/2°T) e Negueba; Alesson e Renato Marques (Chico da Costa, intervalo). Técnico: Rafael Guanaes.
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)
VAR: Paulo Renato Moreira Coelho (RJ)
Cartão amarelo: Sérgio Oliveira (SPO); Reinaldo, João Victor (MIR)
Cartão vermelho: Matheusinho (SPT), após análise do árbitro no VAR pela falta em Neto Moura.