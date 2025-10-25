Cristiano Ronaldo marca em vitória do Al Nassr e fica perto do milésimo gol

Português balança as redes, aos 43 do 2° tempo, em triunfo por 2 a 0 sobre o Al Hazem e atinge a marca de 950 gols na carreira

Cristiano Ronaldo segue fazendo história no futebol mundial. Neste sábado (25), o português marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Al Hazem, pela sexta rodada do Campeonato Saudita, fora de casa. O craque, portanto, atingiu a marca de 950 gols em sua carreira. Ou seja, faltam apenas 50 tentos para ele atingir a marca de 1 mil em toda a sua trajetória. João Félix, aliás, abriu o placar.

O Al-Nassr saiu na frente com um gol de cabeça do também português João Félix, aos 25 minutos do primeiro tempo. Mas a torcida precisou esperar até os 43 do segundo tempo para celebrar o gol que todos queriam ver. A jogada começou com o brasileiro Wesley, que recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Cristiano Ronaldo bater de primeira, de pé esquerdo.