Cristiano Ronaldo marca em vitória do Al Nassr e fica perto do milésimo gol

Cristiano Ronaldo marca em vitória do Al Nassr e fica perto do milésimo golPortuguês balança as redes, aos 43 do 2° tempo, em triunfo por 2 a 0 sobre o Al Hazem e atinge a marca de 950 gols na carreira
Cristiano Ronaldo segue fazendo história no futebol mundial. Neste sábado (25), o português marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Al Hazem, pela sexta rodada do Campeonato Saudita, fora de casa. O craque, portanto, atingiu a marca de 950 gols em sua carreira. Ou seja, faltam apenas 50 tentos para ele atingir a marca de 1 mil em toda a sua trajetória. João Félix, aliás, abriu o placar.
O Al-Nassr saiu na frente com um gol de cabeça do também português João Félix, aos 25 minutos do primeiro tempo. Mas a torcida precisou esperar até os 43 do segundo tempo para celebrar o gol que todos queriam ver. A jogada começou com o brasileiro Wesley, que recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Cristiano Ronaldo bater de primeira, de pé esquerdo.
Com o resultado, o Al Nassr de Cristiano Ronaçdo assume a liderança do Campeonato Saudita, com 18 pontos, sendo seis vitórias em seis partidas. Do outro lado, o Al Hazem está na quarta posição, com apenas cinco pontos. O time só tem uma vitória até o momento.
A expectativa é alta para os próximos jogos, pois Cristiano Ronaldo poderá continuar sua trajetória rumo aos 1.000 gols. Os torcedores aguardam ansiosamente por mais atuações brilhantes do craque português.
