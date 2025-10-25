Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Benfica x Arouca: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica x Arouca: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória leva benfiquistas ao segundo lugar na tabela. Clube vive sábado de eleição ,com seis candidatos ao cargo de presidente
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste sábado, 25/10, o Benfica recebe o Arouca, pela 8ª rodada do Campeonato Português. O jogo será no Estádio da Luz, casa dos benfiquistas, que são favoritos diante de um rival bem mais frágil. Porém, apesar de invicto, o Benfica está em quarto lugar, somando cinco vitórias e três empates. Caso vença, assume provisoriamente a segunda colocação. O Arouca, por sua vez, está no meio da tabela, com nove pontos, na 11ª posição.Assim,  pode dar um salto importante em caso de vitória.

Eleição presidencial no Benfica

Além do jogo, o Benfica vive um momento político importante: a eleição presidencial também acontece neste sábado. O atual presidente, Rui Costa — ex-jogador do clube — tenta a reeleição. Mas enfrenta cinco candidatos de oposição: Martim Mayer, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Luís Filipe Vieira (presidente entre 2003 e 2021) e João Noronha Lopes.

Onde assistir

O canal Disney+ transmite o jogo a partir das 16h (horário de Brasília).

Como chega o Benfica

O Benfica venceu três dos últimos quatro confrontos contra o Arouca e espera manter o bom retrospecto neste sábado. Assim, ajudaria a amenizar a decepção na Champions League, já que o time perdeu as três primeiras partidas, incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Newcastle. O técnico José Mourinho deve escalar uma equipe bastante ofensiva, com Ricardo Ríos e Barrenechea no meio-campo. Na defesa, António Silva, que teve atuação ruim contra o Newcastle, mantém a confiança do treinador e fará dupla com Otamendi. Na frente,Pavlidis, é a referência.

Mesmo sem estar em grande fase na tabela, o Arouca conta com o bom momento de Afonso Trezza, que soma quatro gols e duas assistências na competição. Ele deve ter liberdade para se aproximar de Puche, que será a referência no ataque e quepode surpreender os favoritos.

BENFICA X AROUCA

9ªRodada do Campeonato Português
Data e horário: 25/10/2025, 16h30 (de Brasília)
Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)
BENFICA: Trubin; Araújo, Otamendi, Antonio Silva e Dahl; Barrenechea e Rios; Aursnes, Sudakov e Lukebakio; Pavlidis. Técnico: José Mourinho
AROUCA: Valido; Esgaio, Fontán, Popovic e  Sola; Simão, Fukui; Gozalbez e Djouahra; Trezza e Puche. Técnico: Daniel Ramos
Árbitro: Helder Carvalho
Auxiliares: José Mira e Francisco Pereira
VAR: Luís Ferreira

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar