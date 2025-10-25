Benfica x Arouca: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória leva benfiquistas ao segundo lugar na tabela. Clube vive sábado de eleição ,com seis candidatos ao cargo de presidente

Neste sábado, 25/10, o Benfica recebe o Arouca, pela 8ª rodada do Campeonato Português. O jogo será no Estádio da Luz, casa dos benfiquistas, que são favoritos diante de um rival bem mais frágil. Porém, apesar de invicto, o Benfica está em quarto lugar, somando cinco vitórias e três empates. Caso vença, assume provisoriamente a segunda colocação. O Arouca, por sua vez, está no meio da tabela, com nove pontos, na 11ª posição.Assim, pode dar um salto importante em caso de vitória.

Eleição presidencial no Benfica

Além do jogo, o Benfica vive um momento político importante: a eleição presidencial também acontece neste sábado. O atual presidente, Rui Costa — ex-jogador do clube — tenta a reeleição. Mas enfrenta cinco candidatos de oposição: Martim Mayer, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Luís Filipe Vieira (presidente entre 2003 e 2021) e João Noronha Lopes.

Onde assistir

O canal Disney+ transmite o jogo a partir das 16h (horário de Brasília).

Como chega o Benfica

O Benfica venceu três dos últimos quatro confrontos contra o Arouca e espera manter o bom retrospecto neste sábado. Assim, ajudaria a amenizar a decepção na Champions League, já que o time perdeu as três primeiras partidas, incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Newcastle. O técnico José Mourinho deve escalar uma equipe bastante ofensiva, com Ricardo Ríos e Barrenechea no meio-campo. Na defesa, António Silva, que teve atuação ruim contra o Newcastle, mantém a confiança do treinador e fará dupla com Otamendi. Na frente,Pavlidis, é a referência.

Mesmo sem estar em grande fase na tabela, o Arouca conta com o bom momento de Afonso Trezza, que soma quatro gols e duas assistências na competição. Ele deve ter liberdade para se aproximar de Puche, que será a referência no ataque e quepode surpreender os favoritos.