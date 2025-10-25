Alan Benítez elogia “grande partida” do Internacional apesar de derrota

Meio-campista lamenta resultado contra o Fluminense, mas vê time no caminho certo e classifica jogo como "espetáculo" / Crédito: Jogada 10

O Internacional sofreu mais uma derrota preocupante no Campeonato Brasileiro. O time perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, na noite deste sábado (25), no Maracanã, em jogo válido pela 30ª rodada. O gol da partida foi marcado pelo lateral Samuel Xavier. Contudo, na visão do meio-campista Alan Benítez, o desempenho da equipe foi positivo, apesar do resultado negativo. O jogador, inclusive, elogiou a postura do time e o nível técnico do confronto no Rio de Janeiro. Ainda no gramado, Benítez minimizou o placar e focou na performance do time:

“Sim, estamos um pouco mal na tabela, mas creio que hoje fizemos uma grande partida. Somente o gol deles fez diferença no final.” Desse modo, para o meio-campista, o time precisa manter o foco para a sequência. “Agora é trabalhar na semana para no domingo estar com tudo novamente”, completou, já projetando o próximo compromisso no domingo (02/11) contra o Atlético no Beira-Rio. Alan Benítez faz avaliação polêmica da partida Além disso, Benítez também fez questão de classificar o jogo como um bom entretenimento para o público que compareceu ao Maracanã. Na sua visão, a partida foi muito disputada e aberta.