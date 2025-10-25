Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alan Benítez elogia “grande partida” do Internacional apesar de derrota

Meio-campista lamenta resultado contra o Fluminense, mas vê time no caminho certo e classifica jogo como "espetáculo"
O Internacional sofreu mais uma derrota preocupante no Campeonato Brasileiro. O time perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, na noite deste sábado (25), no Maracanã, em jogo válido pela 30ª rodada. O gol da partida foi marcado pelo lateral Samuel Xavier. Contudo, na visão do meio-campista Alan Benítez, o desempenho da equipe foi positivo, apesar do resultado negativo. O jogador, inclusive, elogiou a postura do time e o nível técnico do confronto no Rio de Janeiro.

Ainda no gramado, Benítez minimizou o placar e focou na performance do time:

“Sim, estamos um pouco mal na tabela, mas creio que hoje fizemos uma grande partida. Somente o gol deles fez diferença no final.”

Desse modo, para o meio-campista, o time precisa manter o foco para a sequência.

“Agora é trabalhar na semana para no domingo estar com tudo novamente”, completou, já projetando o próximo compromisso no domingo (02/11) contra o Atlético no Beira-Rio.

Alan Benítez faz avaliação polêmica da partida

Além disso, Benítez também fez questão de classificar o jogo como um bom entretenimento para o público que compareceu ao Maracanã. Na sua visão, a partida foi muito disputada e aberta.

“Foi uma partida de ida e volta, onde as equipes fizeram um grande espetáculo para todas as pessoas que vieram”, afirmou o paraguaio, destacando o equilíbrio entre as duas equipes durante os 90 minutos.

Apesar do otimismo do jogador, a situação do Internacional na tabela segue muito delicada. Com a derrota, o clube gaúcho permanece estacionado nos 35 pontos, ocupando a 15ª colocação. Portanto, o time vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima. A distância para o Vitória, primeiro time dentro do Z4, é de apenas duas posições e quatro pontos, o que liga o alerta máximo no Beira-Rio para a reta final do campeonato.

