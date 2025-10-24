Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zé Elias se desculpa após áudio vazado sobre jogador do Flamengo

Comentarista da ESPN pediu desculpas a Danilo, ao clube e à torcida após dizer que o zagueiro veio "roubar" no fim da carreira
O comentarista Zé Elias, da ESPN, usou o programa “Equipe F” desta sexta-feira (24) para se pronunciar sobre um áudio vazado. No programa, o ex-jogador pediu desculpas ao zagueiro Danilo, do Flamengo, e também à torcida rubro-negra. A polêmica, aliás, começou na quinta-feira (23). Na ocasião, Zé Elias fez um comentário negativo sobre o jogador, pois acreditava que o programa estava no intervalo comercial, mas o áudio foi ao ar.

A repercussão nas redes sociais foi imediatamente negativa. O assunto em debate era a vitória do Flamengo sobre o Racing, pela Libertadores. Zé Elias, então, comentou sobre Danilo, que foi titular devido à lesão de Léo Ortiz.

“Danilo… se tivesse bem ele estava na Europa. Os caras chegam no final de carreira aqui para roubar, pô”, disparou o comentarista.

A fala, portanto, gerou grande incômodo entre os torcedores do clube.

