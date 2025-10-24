Zé Elias se desculpa após áudio vazado sobre jogador do Flamengo

Comentarista da ESPN pediu desculpas a Danilo, ao clube e à torcida após dizer que o zagueiro veio "roubar" no fim da carreira

O comentarista Zé Elias, da ESPN, usou o programa “Equipe F” desta sexta-feira (24) para se pronunciar sobre um áudio vazado. No programa, o ex-jogador pediu desculpas ao zagueiro Danilo, do Flamengo, e também à torcida rubro-negra. A polêmica, aliás, começou na quinta-feira (23). Na ocasião, Zé Elias fez um comentário negativo sobre o jogador, pois acreditava que o programa estava no intervalo comercial, mas o áudio foi ao ar.

A repercussão nas redes sociais foi imediatamente negativa. O assunto em debate era a vitória do Flamengo sobre o Racing, pela Libertadores. Zé Elias, então, comentou sobre Danilo, que foi titular devido à lesão de Léo Ortiz.