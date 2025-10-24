Vitória x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão quer aproveitar embalo para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Timão tenta emplacar uma sequência de vitórias

O Timão bateu o Atlético Mineiro em seu último confronto pelo Brasileirão e tenta manter uma sequência de vitórias na competição. No momento, o Alvinegro é o 11º colocado, com 36 pontos. Já o Leão chega embalado de triunfos em jogos importantes, contra Bahia e Santos, e tem a chance de deixar a zona de rebaixamento nesta rodada. O Rubro-Negro ocupa a 17ª colocação, com 31 pontos, mesma pontuação do Peixe.

Vindo de bons resultados na última rodada e querendo subir na classificação, Vitória e Corinthians se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão. A partida acontece na tarde deste sábado (25), às 16h, no Barradão, em Salvador.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, em sistema pay-per-view.

Como chega o Vitória

Embalado pelos triunfos no clássico contra o Bahia e no duelo direto contra o Santos, o Leão quer vencer a terceira seguida. O Rubro-Negro tem a chance de deixar a zona de rebaixamento, caso vença o Timão e o Santos tropece. Para encarar o Corinthians, Jair Ventura conta com os retornos de Renato Kayzer, Erick, Camutanga e Dudu, que estavam suspensos na última partida. Por outro lado, Cáceres recebeu o terceiro cartão amarelo e está de fora do confronto.

Como chega o Corinthians

Tentando se estabilizar na tabela, o Alvinegro viaja para Salvador com desfalques e dúvidas. Hugo Souza teve uma luxação no ombro e Felipe Longo pode ter uma nova chance na meta da equipe. Já Maycon e Matheuzinho receberam o terceiro amarelo e estão suspensos. Na direita, Dorival tem a dúvida para saber quem substitui o lateral. Existe a possibilidade de o treinador improvisar Félix Torres, Hugo ou Charles, ou promover o jovem Jacaré, jogador revelado nas categorias de base do clube.

VITÓRIA X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 30ª rodada

Data e horário: 25/10/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas, Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Paulo Roberto, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Erick, Dudu, Ronald e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

CORINTHIANS: Felipe Longo (Hugo Souza); Félix Torres (Charles, Hugo, Jacaré), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)