Flamengo divulga relacionados para viagem a Fortaleza

Com direito a desfalques, o Flamengo divulgou nesta sexta-feira (24/10) a lista de relacionados para a viagem a Fortaleza, onde o Rubro-Negro encara o Laion, no sábado (25/10), pela 30ª rodada do Brasileirão. O clube, afinal, informou das ausências de Alex Sandro e Léo Ortiz, que se juntam a Cebolinha e Pedro como ausências confirmadas por lesão. Já Pulgar e Carrascal, suspensos, seguem no RJ.

De acordo com o comunicado, o DM do Flamengo realiza controle de carga com Alex Sandro, que vem de três jogos seguidos como titular. A opção visa preservar o lateral-esquerdo para a reta final da temporada. Já Léo Ortiz, que se machucou contra o Palmeiras e ficou apenas no banco (sem ser utilizado) contra o Racing (ARG), na última quarta (22/10), sequer viaja à capital cearense.