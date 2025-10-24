Flamengo divulga relacionados para viagem a Fortaleza

Flamengo divulga relacionados para viagem a FortalezaRubro-Negro conta com diversos desfalques para jogo contra o Laion, neste sábado (25/10), no Castelão, pelo Brasileirão
Com direito a desfalques, o Flamengo divulgou nesta sexta-feira (24/10) a lista de relacionados para a viagem a Fortaleza, onde o Rubro-Negro encara o Laion, no sábado (25/10), pela 30ª rodada do Brasileirão. O clube, afinal, informou das ausências de Alex Sandro e Léo Ortiz, que se juntam a Cebolinha e Pedro como ausências confirmadas por lesão. Já Pulgar e Carrascal, suspensos, seguem no RJ.
De acordo com o comunicado, o DM do Flamengo realiza controle de carga com Alex Sandro, que vem de três jogos seguidos como titular. A opção visa preservar o lateral-esquerdo para a reta final da temporada. Já Léo Ortiz, que se machucou contra o Palmeiras e ficou apenas no banco (sem ser utilizado) contra o Racing (ARG), na última quarta (22/10), sequer viaja à capital cearense.
Apesar de treinar nesta sexta, o zagueiro seguirá no Rio de Janeiro para a continuação de seu tratamento e já visando o duelo de volta contra os argentinos, na quarta (29/10), em Avellaneda, em Buenos Aires. Ele sofreu um estiramento do ligamento do tornozelo direito na vitória por 3 a 2 sobre o Verdão, no Maracanã, no último domingo (19/10).
Outra ausência notada na lista é a de Nicolás De la Cruz. O clube, no entanto, não informou o motivo da ausência do uruguaio, que já chega a três jogos seguidos sem entrar em campo.
Confira os relacionados do Flamengo
Confira os relacionados do Mengão para a partida diante do Fortaleza, pelo @brasileirao! #squad #FORxFLA pic.twitter.com/Sv6goYmONn
— Flamengo (@Flamengo) October 24, 2025