Ex-atriz de filmes adultos homenageia o Brasil, Ronaldo e o penta da Seleção

Mia Khalifa possui uma relação antiga com o país, como exaltar o filme “Ainda Estou Aqui” e a atriz Fernanda Torres, que concorriam ao Oscar / Crédito: Jogada 10

A ex-estrela de filmes adultos Mia Khalifa causou alvoroço na internet, principalmente no público brasileiro, ao compartilhar uma homenagem ao Brasil, Ronaldo Fenômeno e a conquista do penta em 2002. A influenciadora postou fotos no X (antigo Twitter) em que posava com uma roupa de crochê, que tentava reproduzir o uniforme que a Seleção Brasileira utilizou naquele Mundial. A peça também era customizada com o nome “Mia” e o número 9, que a empresária frisou na legenda ser em alusão a Ronaldo Fenômeno, além do quinto título de Copa do Mundo. Ela escreveu “2002 Ronaldo” e também adicionou o emoji da bandeira do Brasil.

A publicação que Mia realizou, na última terça-feira (21), recebeu quase um milhão de visualizações e teve centenas de interações de internautas brasileiros. Beijos do Brasil!”, frisou uma pessoa. “Venha para o Brasil”, indicou outro. “Desculpe, Mia, você é maravilhosa, mas o Ronaldo de 2002 era mais”, apontou de forma descontraída o terceiro. Apesar do destaque na Copa do Mundo de 2002, que ocorreu na Coreia do Sul e no Japão, Ronaldo Fenômeno não levou o prêmio de melhor jogador da competição, que ficou com o goleiro Oliver Kahn. O atacante lançou moda com o inusitado corte de cabelo, além do destaque individual durante a trajetória vitoriosa do Brasil naquele Mundial. Inclusive, também foi o artilheiro daquela edição com oito gols, sendo os dois mais decisivos marcados na final contra a Alemanha, em vitória por 2 a 0. Relação entre Mia e o Brasil Mia Khalifa contém uma conexão já de alguns anos com o Brasil. No início de 2025, ela fez questão de exaltar o filme “Ainda Estou Aqui” e a atriz Fernanda Torres antes da disputa do Oscar. “Vi ‘Ainda Estou Aqui’ neste fim de semana e fiquei sem palavras para descrever um filme tão visceral e importante. Os primeiros 30 minutos foram PERFEITAMENTE escritos e interpretados. Fernanda Torres, se você não ganhar esse Oscar, terá sido roubado”, ressaltou em publicações.