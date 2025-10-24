De Evaristo a Vini Jr: 60 brasileiros já fizeram história em Real Madrid x Barcelona

De Evaristo a Vini Jr: 60 brasileiros já fizeram história em Real Madrid x BarcelonaEl Clasico será realizado neste domingo (26), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela décima rodada do Campeonato Espanhol
Real Madrid e Barcelona se enfrentam no próximo domingo (26), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em mais um capítulo do ‘El Clásico’, em uma rivalidade que movimenta o futebol mundial. Como sempre, o Brasil não fica fora: 60 jogadores brasileiros já vestiram a camisa de Real Madrid e Barcelona, mostrando a importância do país na história dos clubes.
De Evaristo de Macedo, pioneiro a vestir ambas as camisas, até lendas como Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Casemiro e Neymar Jr, os brasileiros ajudaram a transformar o ‘El Clásico’ em um palco de gols, dribles, atuações históricas e momentos inesquecíveis.
Hoje, a tradição segue viva com nomes como Vini Jr e Rodrygo, destaques do Real Madrid comandado por Xabi Alonso. Vini, inclusive, se destaca como o maior artilheiro brasileiro na história do confronto, com sete gols marcados, superando Evaristo de Macedo e Ronaldo Fenômeno, que têm 6 cada. Ambos também são os únicos a terem vestido as cores dos dois clubes. No Barcelona, Raphinha é uma das armas ofensivas dos catalães e já balançou as redes cinco vezes no ‘El Clásico’.
Com o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol e o Barcelona embalado por uma vitória importante diante do Girona, o jogo do próximo domingo, às 12h15 (de Brasília), será um confronto direto pelo topo da tabela. Os Merengues somam 24 pontos, enquanto os Culés têm 22.
Apesar do sucesso dos brasileiros no Barcelona e no Real Madrid ao longo das últimas décadas, a história de atletas nascidos no Brasil com as duas principais equipes do mundo começou há 90 anos, com o primeiro brasileiro a vestir as cores do Real Madrid: Fernando Giudicelli, em 1935. No Barcelona, o primeiro brasileiro foi Lucídio da Silva, em 1948.
Veja a lista completa de todos os brasileiros que atuaram por Real Madrid e Barcelona
Fernando Giudicelli (Real) – Década de 1930
Lucídio da Silva (Barcelona) – Década de 1940
Evaristo de Macedo (Barcelona e Real Madrid) – Década de 1950/60
Canário (Real) – Década de 1950/60
Didi (Real) – Década de 1950/60
Marinho Peres (Barcelona) – Década de 1970
Roberto Dinamite (Barcelona) – Década de 1980
Aloísio (Barcelona) – Década de 1980/90
Ricardo Rocha (Real) – Década de 1990
Vítor (Real Madrid) – Década de 1990
Romário (Barcelona) – Década de 1990
Roberto Carlos (Real) Década de 1990/ Anos 2000
Rivaldo (Barcelona) – Década de 1990/ Anos 2000
Júlio César (Real) – Década de 1990/ Anos 2000
Ronaldo (Barcelona e Real) – Década de 1990/ Anos 2000
Giovanni (Barcelona) – Década de 1990
Flávio Conceição (Real) – Anos 2000
Zé Roberto (Real) – Década de 1990/ Anos 2000
Sonny Anderson (Barcelona) – Década de 1990
Sávio (Real Madrid) – Década de 1990/ 2000
Rodrigo Fabri (Real) – Década de 1990/ 2000
Fábio Rochemback (Barcelona) – Década de 2000
Geovanni (Barcelona) – Década de 2000
Sylvinho (Barcelona) – Década de 2000
Juliano Belletti (Barcelona) – Década de 2000
Dani Alves (Barcelona) – Década de 2000/10
Ronaldinho (Barcelona) – Década de 2000
Júlio Baptista (Real) – Década de 2000
Edmílson (Barcelona) – Década de 2000
Robinho (Real) – Década de 2000
Cicinho (Real) – Década de 2000
Emerson (Real) – Década de 2000
Marcelo (Real) – Década de 2000/10/20
Kaká (Real) – Década de 2000/10
Rafinha (Barcelona) – Década de 2000/10
Maxwell (Barcelona) – Década de 2000/10
Philippe Coutinho (Barcelona) – Década de 2010
Adriano (Barcelona) – Década de 2010
Casemiro (Real) – Década de 2010
Fabinho (Real) – Década de 2010
Neymar (Barcelona) – Década de 2010
Willian José (Real) – Década de 2010
Douglas (Barcelona) – Década de 2010
Lucas Silva (Real) – Década de 2010
Danilo (Real) – Década de 2010
Marlon (Barcelona) – Década de 2010
Neto (Barcelona) – Década de 2010/2020
Paulinho (Barcelona) – Década de 2010
Arthur Melo (Barcelona) – Década de 2010/2020
Malcom (Barcelona) – Década de 2010
Vinícius Júnior (Real) – Década de 2010/2020
Emerson Royal (Barcelona) – Década de 2010/2020
Éder Militão (Real) – Década de 2010/2020
Rodrygo (Real Madrid) – Década de 2010/2020
Matheus Fernandes (Barcelona) – Década de/2020
Raphinha (Barcelona) – Década de/2020
Vitor Roque (Barcelona) – Década de/2020
Endrick (Real) – Década de/2020
Lucas de Vega (Barcelona) – Não atuou em nenhuma partida oficial
Vinícius Tobias (Real) – Não atuou em nenhuma partida oficial
