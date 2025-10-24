Criciúma x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um "jogo de seis pontos", o Tigre defende sua vaga no G4 contra o Esmeraldino, que vive uma crise e não vence há seis partidas / Crédito: Jogada 10

A 34ª rodada da Série B do Brasileirão apresenta um confronto direto na briga pelo acesso. Neste sábado (25), o Criciúma recebe o Goiás às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse. A partida é um clássico “jogo de seis pontos” que pode definir o futuro das duas equipes no campeonato. O duelo é crucial para o G4. O Criciúma, terceiro colocado com 54 pontos, precisa da vitória em casa para se manter no grupo de acesso, já que está empatado em pontos com outros três times. Já o Goiás, em sexto com 52 pontos, perdeu força, não vence há seis jogos e precisa de uma reabilitação imediata para não abandonar a briga.

Onde assistir A partida entre Criciúma e Goiás, pela 34ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+. Como chega o Criciúma O Criciúma chega para a partida em uma situação de alerta total, apesar de estar no G4. A equipe catarinense ocupa a terceira posição, mas está empatada em pontos com Chapecoense, Remo e Novorizontino. Por isso, o Tigre sabe que qualquer tropeço em casa pode custar a vaga no grupo de acesso. Para esta partida decisiva, o técnico Eduardo Baptista deve manter a base da equipe que vem atuando nas últimas rodadas. Com a força do Heriberto Hülse, o Criciúma aposta em um jogo ofensivo para superar um rival direto e se consolidar na briga pela vaga na Série A. Como chega o Goiás O Goiás chega a Criciúma vivendo seu pior momento na competição. A equipe Esmeraldina, agora comandada por Fábio Carille, não vence há seis partidas. Essa sequência negativa fez o time despencar na tabela, caindo para a sexta posição e vendo o sonho do acesso ficar cada vez mais distante.