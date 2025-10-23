São Paulo ameniza pendências e acerta um mês de direitos de imagem com elenco

A situação financeira do clube segue delicada, e o atraso em direitos de imagem virou prática recorrente. O elenco e a direção mantêm um acordo informal, segundo o qual o São Paulo costuma trabalhar com dois meses de defasagem nesses pagamentos. Os salários registrados em carteira, no entanto, seguem em dia, tanto para jogadores quanto para funcionários administrativos.

O São Paulo realizou nesta quarta-feira (22/10) o pagamento de um mês de direitos de imagem atrasados dos jogadores, referente a julho. O acerto havia sido prometido no início da semana e foi cumprido pela diretoria tricolor, que busca aliviar a pressão interna causada pelos constantes atrasos. Apesar do avanço, ainda restam pendentes os meses de agosto e setembro.

Em entrevista recente ao ge, o presidente Julio Casares reconheceu o problema e explicou que o clube enfrenta variações de receita ao longo do ano, o que provoca “descompassos” momentâneos.

“Nós temos sempre, às vezes, um descompasso. Que você tem uma imagem, duas, que vão vencer. E com eles nós temos realmente esse acordo de que você vai suprindo os pagamentos. Às vezes você paga três meses e fica literalmente em dia, depois você tem um descompasso, mas isso é uma questão interna bem resolvida e tem sido bem conduzida, porque todos sabem o esforço que é feito. Então, quando a gente fala que tem necessidade de venda, é para manter essa roda girando”, disse o dirigente.

Mesmo com problemas financeiros, São Paulo aumenta ”bicho da Libertadores”

A diretoria tenta equilibrar as finanças sem comprometer o ambiente no vestiário. No último sábado, antes da derrota por 3 a 0 para o Mirassol, o pior revés da temporada, houve uma reunião entre diretoria, comissão técnica e elenco para tratar do tema. Durante o encontro, chegou a estar sendo definido um reajuste na premiação prometida em caso de vaga na Libertadores de 2026.

O bônus financeiro já fazia parte do planejamento, mas a premiação acabou sendo ampliada como forma de incentivo nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Embora o aumento não ocorra de forma expressiva, a medida deu um ânimo nos atletas.