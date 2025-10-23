São Paulo ameniza pendências e acerta um mês de direitos de imagem com elenco

São Paulo ameniza pendências e acerta um mês de direitos de imagem com elencoDiretoria pagou valores referentes a julho, mas ainda deve agosto e setembro. Presidente admite desequilíbrio no fluxo de caixa
O São Paulo realizou nesta quarta-feira (22/10) o pagamento de um mês de direitos de imagem atrasados dos jogadores, referente a julho. O acerto havia sido prometido no início da semana e foi cumprido pela diretoria tricolor, que busca aliviar a pressão interna causada pelos constantes atrasos. Apesar do avanço, ainda restam pendentes os meses de agosto e setembro.
A situação financeira do clube segue delicada, e o atraso em direitos de imagem virou prática recorrente. O elenco e a direção mantêm um acordo informal, segundo o qual o São Paulo costuma trabalhar com dois meses de defasagem nesses pagamentos. Os salários registrados em carteira, no entanto, seguem em dia, tanto para jogadores quanto para funcionários administrativos.
Em entrevista recente ao ge, o presidente Julio Casares reconheceu o problema e explicou que o clube enfrenta variações de receita ao longo do ano, o que provoca “descompassos” momentâneos.
“Nós temos sempre, às vezes, um descompasso. Que você tem uma imagem, duas, que vão vencer. E com eles nós temos realmente esse acordo de que você vai suprindo os pagamentos. Às vezes você paga três meses e fica literalmente em dia, depois você tem um descompasso, mas isso é uma questão interna bem resolvida e tem sido bem conduzida, porque todos sabem o esforço que é feito. Então, quando a gente fala que tem necessidade de venda, é para manter essa roda girando”, disse o dirigente.
Mesmo com problemas financeiros, São Paulo aumenta ”bicho da Libertadores”
A diretoria tenta equilibrar as finanças sem comprometer o ambiente no vestiário. No último sábado, antes da derrota por 3 a 0 para o Mirassol, o pior revés da temporada, houve uma reunião entre diretoria, comissão técnica e elenco para tratar do tema. Durante o encontro, chegou a estar sendo definido um reajuste na premiação prometida em caso de vaga na Libertadores de 2026.
O bônus financeiro já fazia parte do planejamento, mas a premiação acabou sendo ampliada como forma de incentivo nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Embora o aumento não ocorra de forma expressiva, a medida deu um ânimo nos atletas.
A diretoria vê a classificação para a Libertadores como crucial não apenas do ponto de vista esportivo, mas também financeiro, já que a competição garante receitas significativas de premiação, bilheteria e exposição.
Mesmo em meio às dificuldades de caixa e ao momento conturbado dentro de campo, o São Paulo tenta manter estabilidade interna e transparência com o grupo, buscando evitar que as pendências salariais afetem o rendimento na temporada.