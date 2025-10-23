Santos projeta retorno de Neymar contra o Flamengo

Santos projeta retorno de Neymar contra o FlamengoCamisa 10 abre quinta semana de recuperação da coxa direita e não atua pelo Peixe desde do dia 18 de setembro
Neymar abriu a quinta semana de recuperação de sua lesão, mas já tem uma perspectiva de retorno. O Santos projetou que o camisa 10 deve voltar na partida contra o Flamengo, no dia 9 de novembro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A informação inicial é da “ESPN”.
Neymar, afinal, está afastado desde setembro, se recuperando de uma lesão no reto femoral da coxa direita. Ele trata desde 18 de setembro de uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita, popularmente conhecido como quadríceps. O camisa 10 se machucou na metade final de um treinamento no CT Rei Pelé.
Neymar não tem a mais rotina como os demais atletas do elenco. O jogador tem liberdade para ir ao CT em horários alternativos aos do elenco e trata com seu staff pessoal o problema na coxa direita.
O último jogo do atacante com a camisa do Santos foi no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 14 de setembro. Ele começou como titular e foi substituído aos 36 minutos do segundo tempo.
Na temporada atual, Neymar acumula seis gols e três assistências em 21 jogos. No Brasileirão, porém, foram apenas três bolas na rede.