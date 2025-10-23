Recital de Carrascal em vitória do Flamengo causa impacto entre sul-americanos na web; veja

Recital de Carrascal em vitória do Flamengo causa impacto entre sul-americanos na web; vejaCom gol do meia colombiano, o Rubro-Negro largou na frente do Racing nos primeiros 90 minutos da semifinal da Libertadores, no Maracanã
Jorge Carrascal fez do gramado do Maracanã uma passarela e desfilou com o talento de quem pede vaga cativa no time titular de Filipe Luís. Diante de mais de 71 mil testemunhas, o meia não só marcou o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Racing, que concedeu vantagem ao Flamengo na semifinal da Libertadores, como causou uma mobilização continental com o protagonismo no embate minuciosamente difícil.
O Flamengo e todos os envolvidos no duelo sabiam da organização e resistência do Racing — justamente o que se viu —, não à toa, o Rubro-Negro encontrou dificuldade mesmo dominando as ações ofensivas durante a maior parte do jogo. Porém, era mesmo noite de Jorge, que, aos 43 minutos da etapa final, criou e finalizou a jogada do gol carioca.
Surpresa na escalação, Jorge respondeu à confiança de Filipe Luís desde o apito inicial, com personalidade e lucidez. O meia atuou com liberdade pelo setor ofensivo, flutuou entre linhas adversárias, buscou jogo e encontrou espaços mesmo diante de um sistema defensivo bem postado.
Aos 43 minutos, emblemático na história do clube, a recompensa. Jorge saiu novamente bem da marcação para servir Bruno Henrique na entrada da área, que finalizou em cima do goleiro Cambeses. O meia, então, aproveitou o rebote e chutou de primeira.
Noite de Carrascal nas redes
O encantamento com a atuação do meia não se limitou aos rubro-negros, aliás, muito pelo contrário, ecoou por todo continente. A começar pelo popular perfil “Frabiol”, dedicado totalmente ao colombiano, que viralizou e foi parar na conta oficial do Flamengo.
“Não tenho palavras para descrever Jorge Carrascal! É o melhor jogador do mundo”, dizia o post republicado pelo Rubro-Negro. O nome de Frabigol chegou a ficar entre os mais mencionados do X da Argentina após o gol.
O vislumbre com a qualidade do jogador avizinhou com a análise do jornalista argentino Pato Canulli, que o colocou entre os destaques do continente. “Sem sombra de dúvidas, o jogador mais talentoso do futebol sul-americano. Com um pouco mais de inteligência, seria um sucesso em qualquer liga do mundo”, avaliou.
Carrascal es escandalosamente el jugador más talentoso del fútbol sudamericano. Con un poco más de cabeza la rompería en cualquier liga del mundo.
— Pato Canulli (@PatoCanulli) October 23, 2025
Outros perfis sugeriram que o atleta seja reconsiderado na seleção nacional: “Não vejo a hora de termos um técnico que coloque James no banco e dê confiança a Jorge”, escreveu um internauta. “Mas na seleção ninguém quer dar minutagem a esse craque”, corroborou outro.
JORGE CARRASCAL
Como se disfruta de estos jugadores, un atrevimiento que ya no es normal en estos tiempos