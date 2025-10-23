Recital de Carrascal em vitória do Flamengo causa impacto entre sul-americanos na web; veja

Com gol do meia colombiano, o Rubro-Negro largou na frente do Racing nos primeiros 90 minutos da semifinal da Libertadores, no Maracanã

Jorge Carrascal fez do gramado do Maracanã uma passarela e desfilou com o talento de quem pede vaga cativa no time titular de Filipe Luís. Diante de mais de 71 mil testemunhas, o meia não só marcou o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Racing , que concedeu vantagem ao Flamengo na semifinal da Libertadores, como causou uma mobilização continental com o protagonismo no embate minuciosamente difícil.

O Flamengo e todos os envolvidos no duelo sabiam da organização e resistência do Racing — justamente o que se viu —, não à toa, o Rubro-Negro encontrou dificuldade mesmo dominando as ações ofensivas durante a maior parte do jogo. Porém, era mesmo noite de Jorge, que, aos 43 minutos da etapa final, criou e finalizou a jogada do gol carioca.

Surpresa na escalação, Jorge respondeu à confiança de Filipe Luís desde o apito inicial, com personalidade e lucidez. O meia atuou com liberdade pelo setor ofensivo, flutuou entre linhas adversárias, buscou jogo e encontrou espaços mesmo diante de um sistema defensivo bem postado.

Aos 43 minutos, emblemático na história do clube, a recompensa. Jorge saiu novamente bem da marcação para servir Bruno Henrique na entrada da área, que finalizou em cima do goleiro Cambeses. O meia, então, aproveitou o rebote e chutou de primeira.

Noite de Carrascal nas redes

O encantamento com a atuação do meia não se limitou aos rubro-negros, aliás, muito pelo contrário, ecoou por todo continente. A começar pelo popular perfil “Frabiol”, dedicado totalmente ao colombiano, que viralizou e foi parar na conta oficial do Flamengo.