Modelo da polêmica com Vini Jr assiste a jogo do Real Madrid na Espanha

Influenciadora expôs troca de mensagens íntimas com o astro, e episódio causou a separação do atacante e Virginia / Crédito: Jogada 10

Day Magalhães, a modelo que ganhou notoriedade por se envolver em uma polêmica com Vini Jr., deu indícios que passa um período na Espanha. Inclusive, ela acompanhou a partida entre Real Madrid e Juventus, pela terceira rodada da fase de liga da Champions. O duelo ocorreu na última quarta-feira (22), no estádio Santiago Bernabéu, e marcou a vitória dos Merengues por 1 a 0, com atuação de destaque do camisa 7. A influenciadora, aliás, postou registros em que ostenta momento de luxo ao segurar uma taça. Ela estava vestindo uma camisa dos Galácticos.

“Nem tudo se compartilha”, frisou a influenciadora. Posteriormente, ela publicou alguns conteúdos como vídeos em que dá indícios de sua presença no estádio Santiago Bernabéu durante o jogo. Ela aproveitou para causar mais polêmica ao compartilhar vídeos específicos de Vini Jr. durante o duelo. “Postando um pouco do jogo. Não publico no momento em que acontece por questões de segurança”, explicou Day.

Polêmica do vazamento de mensagens com Vini Jr Por sinal, a modelo foi quem que provocou o fim do caso entre o atacante brasileiro e Virginia. A apresentadora se irritou ao descobrir que o camisa 7 do Real Madrid conversava com outra mulher enquanto estava com ela. Magalhães disponibilizou prints de conversas íntimas com o craque, que foram expostos e viralizaram. A propósito, Virginia tomou conhecimento durante a viagem de volta da Espanha para o Brasil. A exposição das conversas íntimas com a modelo causou a insatisfação de Vini Jr. Assim, há relatos de que o atacante do Real Madrid tentou contato através de ligações algumas vezes em sequência para conseguir uma satisfação sobre o caso. As investidas ocorreram exatamente depois do vazamento das mensagens. O craque e Day Magalhães seguiam trocando interações, seja com elogios, pedidos de envios de fotos e sugestões de encontros. Em uma conversa dos dois, no dia 6 de outubro, a modelo postou um vídeo no status do WhatsApp, e Vini Jr. reagiu com o emoji de olhos. Na sequência, ela questionou onde ele se encontrava e o jogador indicou: