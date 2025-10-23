Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Melhores momentos: Flamengo 1 x 0 Racing Club (Libertadores)

Rubro-Negro larga na frente na semifinal da Libertadores ao vencer por 1 a 0 o Racing na noite desta quarta-feira (22), no Maracanã
O Flamengo largou na frente na semifinal da Libertadores ao vencer por 1 a 0 o Racing na noite desta quarta-feira (22), no Rio de Janeiro. Carrascal anotou o gol decisivo e que coloca o time brasileiro em vantagem para o duelo de volta na próxima quarta, às 21h30, no El Cilindro. Confira os melhores momentos do jogo de ida no Maracanã!

Flamengo

