Melhores momentos: Flamengo 1 x 0 Racing Club (Libertadores)

O Flamengo largou na frente na semifinal da Libertadores ao vencer por 1 a 0 o Racing na noite desta quarta-feira (22), no Rio de Janeiro. Carrascal anotou o gol decisivo e que coloca o time brasileiro em vantagem para o duelo de volta na próxima quarta, às 21h30, no El Cilindro. Confira os melhores momentos do jogo de ida no Maracanã!