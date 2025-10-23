Luiz Araújo dificuldade da vitória do Flamengo e valoriza qualidade do ataque

Camisa 7 destacou que o time já esperava uma partida complicada contra o Racing e comentou sobre a dinâmica com os companheiros

Porém, essa não era a visão dos jogadores flamenguistas. O meia-atacante Luiz Araújo afirmou que o time já esperava um jogo muito complicado, sabendo a forma que a equipe argentina iria se comportar no Maracanã. Por fim, o jogador celebrou o triunfo rubro-negro.

O Flamengo conseguiu sair com a vitória no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Na noite desta quarta-feira (22), o Rubro-Negro venceu o Racing pelo placar mínimo , em um jogo mais complicado do que muita gente esperava.

“Temos que comemorar assim essa vitória, semifinal de Libertadores. Sabíamos que não ia ser um jogo fácil, sabíamos da forma que o Racing ia vir jogar, que ia vir todo mundo atrás, tentando uma bola, para sair daqui com um empate. Fico muito feliz da gente ter achado esse gol no final, isso dá mais confiança para chegar na Argentina e fazer um grande resultado”, destacou.

Apesar do resultado magro, o setor ofensivo conseguiu entregar uma boa partida, com movimentação e chances criadas. Luiz revelou que Filipe Luís pede para que os jogadores estejam sempre próximos e com isso consigam criar mais jogadas para o Flamengo.

“Ali na frente temos muita qualidade. Ele sempre pede para a gente estar sempre próximo um do outro para a gente fazer essas jogadas, essa tabela, pode encontrar um o outro. Muito feliz que hoje deu certo e saímos vitoriosos”, ressaltou.