Huguinho é eleito “Homem do Jogo” pela 2ª vez seguida na Bélgica

Volante pertence ao Botafogo e está emprestado ao RWDM Brussels até junho de 2026 / Crédito: Jogada 10

Cria do Botafogo e com passagem pelo time profissional, o meio-campista Huguinho, de 18 anos, já começa a deixar sua marca no futebol europeu. Ele pertence ao Alvinegro, que o repassou, por empréstimo, ao RWDM Brussels, clube belga que também integra o Eagle Football de John Textor. O jovem volante se apresentou, então, oficialmente em setembro e rapidamente ganhou espaço. Recém-chegado a Bruxelas, o camisa 6 recebe minutos importantes e mostrado rápida adaptação ao alto nível. No último sábado (18), por exemplo, ele ajudou seu time a superar o Club NXT por 3 a 1. Na ocasião, Huguinho foi eleito mais uma vez o “Homem do Jogo”. Na rodada anterior, em 4 de outubro, o ex-Botafogo disputou seus primeiros 90 minutos no futebol profissional e também saiu vencedor do troféu individual.

Média de Huguinho está nas alturas Nas duas partidas em que foi eleito o melhor em campo, Huguinho manteve uma média de 90% de acerto nos passes, somando quatro passes decisivos e grande volume ofensivo (130 ações com a bola no total). O volante também foi destaque na função defensiva, com oito desarmes e quatro cortes nas duas partidas. Em menos de dois meses no RWD, Huguinho acumula 184 minutos em três jogos. Foi, aliás, titular nos últimos dois encontros. No time profissional do Botafogo, ao longo da temporada de 2025, somou 35 minutos em quatro embates, com o técnico atual do Mais Tradicional, Davide Ancelotti. Segunda do Belgão para aprimorar o futebol Para Huguinho, a sequência na Bélgica reforça o plano de desenvolvimento dentro do grupo Eagle Football. “Desde que cheguei, percebi o cuidado e o plano de carreira que estão montando para mim. Esses minutos são mais uma prova, continuidade do trabalho em um grupo que confiamos! Fico feliz por ajudar dentro de campo, entender o ritmo do profissional, o estilo do futebol europeu e, claro, receber o ‘Homem do Jogo’. Sinto que estou crescendo e evoluindo a cada dia. Essas premiações são apenas consequências do trabalho”, avaliou.