Ex-Fluminense e Grêmio, Douglas Costa mantém forma no Boavista

Sem clube, o atacante Douglas Costa mantém a forma no Boavista. O clube de Saquarema treina no CT em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, e se prepara para a disputa do Campeonato Carioca 2026. O jogador, aliás, é amigo dos novos donos do clube e vem treinando com o grupo enquanto não acerta com um novo time. A informação é do “ge”.
Douglas Costa era dos jogadores mais criticados pela torcida tricolor durante sua curta estada no Rio de Janeiro. Revelado pelo Grêmio em 2007, o ponta fez grande carreira na Europa. Chegou ao Shakhtar em 2009, permanecendo até 2015, quando foi para o Bayern. Chegou depois, então, à Juventus, atuando por quatro temporadas.
A Juve o emprestou a Bayern e Grêmio, time que o revelou. No Tricolor gaúcho, porém, apesar de chegar com pompa de craque, participou do rebaixamento do Imortal, no Brasileirão de 2021. Além disso, teve uma passagem conturbada. Passou dois anos no LA Galaxy (EUA) antes de chegar ao Fluminense.
Depois de deixar o Tricolor, Douglas disputou 25 partidas, marcou seis gols e deu oito assistências pelo Sydney FC. De acordo com o comunicado do clube australiano, questões legais e pessoais no Brasil impediram o jogador de retornar à Austrália.
