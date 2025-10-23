Ex-Fluminense e Grêmio, Douglas Costa mantém forma no Boavista

Sem clube, o atacante Douglas Costa mantém a forma no Boavista. O clube de Saquarema treina no CT em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, e se prepara para a disputa do Campeonato Carioca 2026. O jogador, aliás, é amigo dos novos donos do clube e vem treinando com o grupo enquanto não acerta com um novo time. A informação é do “ge”.

Douglas Costa era dos jogadores mais criticados pela torcida tricolor durante sua curta estada no Rio de Janeiro. Revelado pelo Grêmio em 2007, o ponta fez grande carreira na Europa. Chegou ao Shakhtar em 2009, permanecendo até 2015, quando foi para o Bayern. Chegou depois, então, à Juventus, atuando por quatro temporadas.