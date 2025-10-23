Aston Villa vacila e leva virada do Go Ahead Eagles pela Liga Europa

Aston Villa vacila e leva virada do Go Ahead Eagles pela Liga EuropaIngleses são surpreendidos pelos holandeses, perdem peânalti com Buendía nos minutos finais e invencibilidade na competição
Um dos favoritos ao título da Liga Europa, Aston Villa perdeu de virada por 2 a 1 para o humilde Go Ahead Eagles, da Holanda, pela terceira rodada da competição, no estádio De Adelaarshorst, em Deventer, na Holanda. Os ingleses abriram o placar com Guessand, mas Suray e Mats Deijil marcaram os outros dois para os donos da casa. No fim, a equipe lodrina poderia chegar ao empate com Buendía em pênalti, mas o argentino desperdiçou a oportunidade.
Com o resultado, o time de Unai Emery fica na sétima posição, com seis pontos, e perdeu o 100% na Liga Europa. Do outro lado, o Go Ahead Eagles emplacou a sua segunda vitória consecutiva na competição e soma também o mesmo número de pontos dos ingleses. O time ocupa a 10ª posição, na zona de playoffs da Europa League.
O Aston Villa parecia que iria dominar o jogo. Logo aos quatro minutos, o francês Guessand abriu o placar. No entanto, a porcentagem alta da posse de bola não correspondeu em bola na rede. No fim do primeiro tempo, Suray marcou o gol de empate para o Go Ahead Eagles e deixou o time com esperanças.
Na segunda etapa, a equipe holandesa procurou se defender, enquanto o Aston Villa esteve insistente no ataque. Entretanto, Mats Deijil deu a virada para os holandeses logo após a marca de uma hora de jogo. Faltando um pouco mais de 10 minutos para o término, Emi Buendía teve chance de buscar o empate para os ingleses, porém desperdiçou pênalti ao acertar o travessão.
Próximos jogos
Agora, os times só voltam a campo pela Liga Europa em novembro. O Aston Villa recebe o Maccabi Tel Aviv, da Ucrânia. Do outro lado, o Go Ahead Eagles visita o RB Salzburg. Todos os jogos são pela quarta rodada da competição.