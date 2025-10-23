Aston Villa vacila e leva virada do Go Ahead Eagles pela Liga Europa

Ingleses são surpreendidos pelos holandeses, perdem peânalti com Buendía nos minutos finais e invencibilidade na competição / Crédito: Jogada 10

Um dos favoritos ao título da Liga Europa, Aston Villa perdeu de virada por 2 a 1 para o humilde Go Ahead Eagles, da Holanda, pela terceira rodada da competição, no estádio De Adelaarshorst, em Deventer, na Holanda. Os ingleses abriram o placar com Guessand, mas Suray e Mats Deijil marcaram os outros dois para os donos da casa. No fim, a equipe lodrina poderia chegar ao empate com Buendía em pênalti, mas o argentino desperdiçou a oportunidade. Com o resultado, o time de Unai Emery fica na sétima posição, com seis pontos, e perdeu o 100% na Liga Europa. Do outro lado, o Go Ahead Eagles emplacou a sua segunda vitória consecutiva na competição e soma também o mesmo número de pontos dos ingleses. O time ocupa a 10ª posição, na zona de playoffs da Europa League.