Sem jogar há dois anos, Pogba lança marca de roupa

A marca, que fica localizada em Miami e é vendida apenas online, tem uma modelo especial: Zulay, esposa do jogador. Ela, que apoiou o marido desde o início, posou com os looks nas redes sociais.

O site, portanto, vende camisas, moletons, calças e casacos, mas também meias, cuecas e acessórios como bandanas e bonés. Os valores variam de 35 dólares (aproximadamente R$ 188) a 225 dólares (algo em torno de R$ 1.209). Meias 35 dólares – R$ 188,13

Pacote com duas cuecas boxer 65 dólares – R$ 349,38

Bandanas de seda e os bonés 95 dólares – R$ 510,63,

Camisas 135 dólares – R$ 725,63

Moletons a partir de 135 dólares – R$ 833,13

Casacos especiais 225 dólares – R$ 1.209,38

Calças 175 dólares – R$940,63 Dessa forma, um look completo com todos os itens da coleção da marca do jogador fica em torno de 960 dólares, ou seja, R$ 5.267,54. No entanto, o cliente terá que aguardar para ter tudo em mãos: o prazo de entrega é de seis a oito semanas.