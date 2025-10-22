Sem jogar há dois anos, Pogba lança marca de roupa

A marca, que fica localizada em Miami e é vendida apenas online, tem uma modelo especial: Zulay, esposa do jogador. Ela, que apoiou o marido desde o início, posou com os looks nas redes sociais.
O site, portanto, vende camisas, moletons, calças e casacos, mas também meias, cuecas e acessórios como bandanas e bonés. Os valores variam de 35 dólares (aproximadamente R$ 188) a 225 dólares (algo em torno de R$ 1.209).
- Meias 35 dólares – R$ 188,13
- Pacote com duas cuecas boxer 65 dólares – R$ 349,38
- Bandanas de seda e os bonés 95 dólares – R$ 510,63,
- Camisas 135 dólares – R$ 725,63
- Moletons a partir de 135 dólares – R$ 833,13
- Casacos especiais 225 dólares – R$ 1.209,38
- Calças 175 dólares – R$940,63
Dessa forma, um look completo com todos os itens da coleção da marca do jogador fica em torno de 960 dólares, ou seja, R$ 5.267,54. No entanto, o cliente terá que aguardar para ter tudo em mãos: o prazo de entrega é de seis a oito semanas.
Pogba não joga há dois anos
Campeão do Mundo com a França, o jogador enfrentou sérias consequências após testar positivo para testosterona em um exame antidoping realizado em setembro de 2023, após a partida contra a Udinese, válida pelo Campeonato Italiano. Após o ocorrido, os caminhos de Pogba e da Juventus, clube em que o francês jogava, se separaram. Em novembro de 2023, ambas as partes concordaram com a rescisão contratual – que ainda teria validade por mais uma temporada.
Como dito, a punição inicial previa quatro anos de afastamento, porém o jogador conseguiu uma redução significativa ao recorrer Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), e a pena caiu para 18 meses. A decisão gerou debates e ceticismo na comunidade esportiva, já que muitos questionavam a rigidez das normas antidoping e a justiça das punições.
