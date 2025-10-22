Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem jogar há dois anos, Pogba lança marca de roupa

Jogador criou marca em parceria com Jonathan, empresário e parceiro comercial. Esposa compartilhou looks nas redes sociais
Paul Pogba, que atualmente defende o Monaco, mas não joga há dois anos, lançou uma marca de roupas que leva o seu sobrenome. A marca foi criada em parceria com Jonathan, empresário e parceiro comercial.

A marca, que fica localizada em Miami e é vendida apenas online, tem uma modelo especial: Zulay, esposa do jogador. Ela, que apoiou o marido desde o início, posou com os looks nas redes sociais.

O site, portanto, vende camisas, moletons, calças e casacos, mas também meias, cuecas e acessórios como bandanas e bonés. Os valores variam de 35 dólares (aproximadamente R$ 188) a 225 dólares (algo em torno de R$ 1.209).

  • Meias 35 dólares – R$ 188,13
  • Pacote com duas cuecas boxer 65 dólares – R$ 349,38
  • Bandanas de seda e os bonés 95 dólares – R$ 510,63,
  • Camisas 135 dólares – R$ 725,63
  • Moletons a partir de 135 dólares – R$ 833,13
  • Casacos especiais 225 dólares – R$ 1.209,38
  • Calças 175 dólares – R$940,63

Dessa forma, um look completo com todos os itens da coleção da marca do jogador fica em torno de 960 dólares, ou seja, R$ 5.267,54. No entanto, o cliente terá que aguardar para ter tudo em mãos: o prazo de entrega é de seis a oito semanas.

Pogba não joga há dois anos

Campeão do Mundo com a França, o jogador enfrentou sérias consequências após testar positivo para testosterona em um exame antidoping realizado em setembro de 2023, após a partida contra a Udinese, válida pelo Campeonato Italiano. Após o ocorrido, os caminhos de Pogba e da Juventus, clube em que o francês jogava, se separaram. Em novembro de 2023, ambas as partes concordaram com a rescisão contratual – que ainda teria validade por mais uma temporada.

Como dito, a punição inicial previa quatro anos de afastamento, porém o jogador conseguiu uma redução significativa ao recorrer Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), e a pena caiu para 18 meses. A decisão gerou debates e ceticismo na comunidade esportiva, já que muitos questionavam a rigidez das normas antidoping e a justiça das punições.

Revelado pelo US Torcy e com passagem pelo Le Havre, Pogba finalizou sua formação nas categorias de base do Manchester United. Em 2012, transferiu-se para a Juventus, onde atuou por quatro temporadas antes de retornar ao clube inglês em uma negociação superior a 100 milhões de euros. Atuou por seis temporadas no Manchester United antes de retornar à Juventus. Já em junho, acertou com o Monaco até 2027, mas ainda não voltou a atuar. Dessa forma, faz mais de dois anos que o jogador não entra em campo.

