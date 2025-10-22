Luana Piovani expõe suposto calote de Neymar em parto de Davi Lucca

Acusação contra o camisa 10 do Santos é feita por uma enfermeira através de mensagem pelas redes sociais em contato com Luana Piovani / Crédito: Jogada 10

As desavenças polêmicas na internet entre Neymar e Luana Piovani ganharam mais um capítulo recente. Afinal, a atriz utilizou suas redes sociais, na noite da última terça-feira (21), para relembrar um problema judicial que o camisa 10 teve há alguns anos. No caso, ela expôs uma mensagem que recebeu de uma seguidora, à qual se apresenta como enfermeira. Em seguida, ela faz acusações que o astro não cumpriu com o prazo estabelecido ao médico, que realizou o parto de Davi Lucca, seu filho mais velho. “Sou enfermeira, você sabia que o médico que fez o parto do filho do Neymar só recebeu o dinheiro do parto porque entrou na Justiça e levou muitos anos para receber?”, relatou a internauta.

Luana Piovani com ironia opinou sobre a situação: “Bafo”, avaliou a atriz. Tal denúncia recorda a ação judicial que envolveu Neymar e o médico Herbert Kramer. De acordo com declaração da seguidora, Kramer conseguiu receber o pagamento pelo seu trabalho somente depois de entrar na Justiça. No entanto, o processo se estendeu por quase nove anos. A ação judicial envolveu Neymar, sua antiga namorada e mãe do seu primeiro filho, Carol Dantas, além do médico Herbert Kramer. O fim da disputa judicial pela ausência de quitação dos honorários atrasados ocorreu somente em 2020. Na ocasião, houve um acerto entre as partes. Entretanto, as quantias continuam em segredo até mesmo na presença do Tribunal. Vale relembrar que o nascimento de Davi Lucca ocorreu em 24 de agosto de 2011.