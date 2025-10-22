LDU x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras vai subir o morro para encarar a altitude de Quito e a LDU, nesta quinta-feira (23/10), às 21h30, no estádio Rodrigo Paz Delgado, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. O Verdão chega nesta fase da competição após eliminar Universitário, do Peru e River Plate, da Argentina. Já os equatorianos viraram carrasco de brasileiros após despacharem Botafogo e São Paulo nas rodadas anteriores, sonhando em estar novamente em uma final da principal competição do continente.

Como chega a LDU

Vice-líder do hexagonal do Campeonato Equatoriano, a LDU chega de uma vitória por 3 a 0 contra o Barcelona. Esta partida foi no dia 17, sendo assim, o grupo comandado por Tiago Nunes teve dois dias de descanso a mais que o Verdão. Contudo, o que anima a equipe é o seu retrospecto recente contra brasileiros. Afinal, nas fases anteriores da Libertadores, a Liga Deportiva de Quito eliminou nada mais nada menos que Botafogo e São Paulo.

Em contrapartida, a LDU começou a sofrer com lesões logo na véspera do embate contra o Palmeiras. Na terça-feira, o clube informou que seu goleiro titular, Gonzalo Valle, teve uma grave lesão no joelho e está fora. Em seu lugar entrará Alexander Domínguez, de 38 anos, que ainda não disputou nenhuma partida da Conmebol Libertadores nesta edição. Já no ataque, a LDU também tem problemas. Lisandro Alzugaray é dúvida e corre para se recuperar a tempo de estar à disposição do técnico brasileiro Tiago Nunes.

Como chega o Palmeiras

Enquanto isso, o Palmeiras é líder do Brasileirão, mas chega de uma derrota por 3 a 2 para o Flamengo. O resultado deu fim a uma série de quatro vitórias seguidas pelo Brasileirão. O grupo comandado por Abel Ferreira bateu o Bragantino por 5 a 1, o Juventude por 4 a 1, o São Paulo por 3 a 2, e o Vasco por 3 a 0. Na Libertadores, o Verdão passou pelo River Plate nas quartas de final e o Universitário nas oitavas.

O Palmeiras vai para o Equador com praticamente todo o elenco. Atualmente, apenas três jogadores não estão à disposição do técnico Abel Ferreira: Paulinho, Lucas Evangelista e Weverton, entregues ao DM da equipe. O Verdão não tem suspensos para essa partida. Assim, o treinador pode apostar na base que vem embalada dos últimos compromissos. Contudo, por conta da sua atuação abaixo contra o Flamengo, no Maracanã, existe a possibilidade de Bruno Fuchs dar lugar para Murilo no sistema defensivo.