Lateral da base do Santos é convocado por Portugal e jogará com filho de CR7

Atleta do Peixe, Kauã Miranda foi chamado para defender a seleção portuguesa Sub-16, junto com Cristiano Ronaldo Jr / Crédito: Jogada 10

A base do Santos segue revelando talentos para o futebol mundial. O lateral-esquerdo Kauã Miranda, de apenas 15 anos, foi convocado pela seleção sub-16 de Portugal para a disputa da Taça das Federações, torneio internacional que será realizado entre os dias 30 de outubro e 4 de novembro, em Antalya, na Turquia. Além da equipe portuguesa, a competição contará com as seleções da Turquia, Inglaterra e País de Gales. Na delegação lusitana, Kauã terá uma companhia ilustre: Cristiano Ronaldo Júnior, filho do astro português do Al-Nassr.

É uma honra imensa estar sendo convocado para a seleção e ainda ter a oportunidade de jogar ao lado do filho de uma lenda do futebol mundial. O Cristiano Ronaldo sempre foi uma inspiração para mim, e dividir o campo com alguém que carrega o mesmo nome e que aprende diariamente com ele é algo que pode agregar muito em minha carreira", declarou o jovem lateral santista. Jovem nasceu em Almada, perto de Lisboa Nascido em Almada, região metropolitana de Lisboa, Kauã veio para o Brasil ainda bebê. O início da trajetória no futebol aconteceu em Palmas (TO), na escolinha Batalhão, onde começou a se destacar em torneios regionais. Contudo, a virada de chave ocorreu aos nove anos, quando foi descoberto por um olheiro do Flamengo durante a GO Cup, em Goiânia. Após quatro temporadas no Rubro-Negro, transferiu-se para o Santos em 2023, dando sequência ao desenvolvimento técnico e tático na base alvinegra.