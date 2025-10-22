Justiça condena Corinthians a pagar R$ 2,5 milhões a ex-jogador da base

Justiça condena Corinthians a pagar R$ 2,5 milhões a ex-jogador da baseKauê Moreira de Souza alegou acidente de trabalho por lesão no joelho e receberá pensão mensal do clube até o ano de 2035
Nesta quarta-feira (22), o Corinthians sofreu uma dura condenação na Justiça do Trabalho de São Paulo. Por isso, o clube terá de pagar uma indenização de aproximadamente R$ 2,5 milhões ao ex-jogador da base, Kauê Moreira de Souza. Na decisão, o juiz Ivo Roberto Santarem Teles estipulou o pagamento de R$ 50 mil por danos morais. Além disso, determinou uma pensão mensal de R$ 12 mil, que o clube deverá pagar até setembro de 2035, incluindo 13º salário e férias.
Kauê chegou ao Parque São Jorge em 2019 e permaneceu até 2024, mas nunca teve a oportunidade de treinar com a equipe profissional. Durante sua passagem, o meia sofreu uma grave lesão no joelho direito. Consequentemente, ele nunca mais se recuperou a ponto de competir em alto nível. No processo, a defesa do atleta alegou que o ocorrido foi um acidente de trabalho, pois a lesão durante um treinamento inviabilizou a continuidade de sua carreira.
Juiz entende responsabilidade do Corinthians
O processo contou com uma perícia técnica que atestou a condição do jogador. O laudo constatou uma lesão no tendão patelar, evoluindo com dor crônica e limitações de mobilidade. Portanto, o perito confirmou a incapacidade laboral parcial para a prática de esportes. Diante disso, o juiz entendeu que houve responsabilidade do Corinthians no caso, já que o laudo evidenciou o acidente de trabalho. O clube, inclusive, não se pronunciou sobre o caso quando procurado pela reportagem.
A lesão interrompeu uma carreira que estava apenas começando. Antes de assinar com o Corinthians em 2019, o meia passou pelas bases de São Paulo e São Bernardo. No Timão, ele não despontou e chegou a ser emprestado ao Oeste, antes de sofrer o problema. Depois disso, ele ainda tentou jogar pelo Marcílio Dias, mas não entrou em campo. Já como profissional, após o fim do contrato, ele fez apenas cinco jogos pelo Itaberaí e atuou por 20 minutos pelo Inhumas.
