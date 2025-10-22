Ídolo do Flamengo, Ronaldo Angelim elogia Filipe Luís e faz alerta

Zagueiro, autor do gol do título brasileiro em 2009, fala sobre favoritismo do Fla na disputa contra o Racing (ARG), nesta quarta (22/10) / Crédito: Jogada 10

Um dos principais ídolos recentes do Flamengo, o ex-zagueiro Ronaldo Angelim abriu o jogo sobre o que pensa do favoritismo do time carioca na Libertadores. O Rubro-Negro, afinal, enfrenta o Racing (ARG) nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela semifinal do torneio continental. Em entrevista divulgada pelo “Bolavip Brasil”, Angelim pediu pés no chão ao Flamengo. Assim, fez um alerta para os perigos da Libertadores. “A Libertadores sempre é difícil. Ver um time como favorito na Libertadores é complicado. Sabemos que todo mundo está colocando Palmeiras e Flamengo como favoritos, mas os jogos são bem complicados. O Flamengo vai pegar um adversário difícil, enquanto o Palmeiras terá a altitude no duelo contra a LDU (EQU). Tudo pode acontecer na Libertadores, ela é uma competição sempre difícil de se jogar, mas as duas equipes brasileiras montaram um elenco à altura para disputar a competição”, afirmou.

Angelim, então, deu seu palpite sobre qual será a final da Libertadores. "A tendência é que Flamengo e Palmeiras façam a final. Só que vão ter que correr muito, vão ter que se dedicar muito, porque a Libertadores é uma competição totalmente diferente", destacou. Pelo Flamengo, Ronaldo Angelim disputou as Libertadores de 2007, 2008 e 2010. Nas duas primeiras participações, caiu nas oitavas de final. Em 2010, a equipe rubro-negra se despediu nas quartas de final. Ele ficou marcado pelo gol contra o Grêmio, que deu o título brasileiro ao Mais Querido em 2009.