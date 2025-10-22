Estudo coloca Kaio Jorge acima de Cristiano Ronaldo em finalizações

Estudo coloca Kaio Jorge acima de Cristiano Ronaldo em finalizaçõesObservatório do Futebol (CIES) aponta atacante do Cruzeiro à frente de CR7 em ranking; Wanderson e William também são citados
O ataque titular do Cruzeiro ganhou destaque internacional em um novo levantamento. Isso porque o Observatório do Futebol do CIES divulgou um estudo que lista os melhores do mundo nos últimos seis meses. O artilheiro Kaio Jorge, por exemplo, aparece em 15º lugar entre os atletas com melhor aproveitamento em finalizações superando nomes como o do craque português Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr
O levantamento do CIES, aliás, é complexo, pois leva em consideração a eficácia dos arremates, bem como a diferença entre gols esperados e gols marcados, além da frequência com que os jogadores balançam as redes.
Nesse ranking, Kaio Jorge surpreende ao superar estrelas mundiais do futebol. Inclusive, além do já citado Cristiano Ronaldo, ele está à frente de nomes como Kvaratskhelia, do Paris Saint-Germain, Lewandowski, do Barcelona, e Lautaro Martínez, da Inter de Milão. O líder do levantamento é Kylian Mbappé, do Real Madrid.
O destaque de Kaio Jorge, portanto, é fruto de sua grande fase. Ele é o artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, e também da Copa do Brasil, com cinco. Apesar de um início de 2025 com dificuldades físicas, o atacante se firmou com a chegada do técnico Leonardo Jardim.
Companheiros de Kaio Jorge também são citados
O estudo também citou o companheiro de ataque de Kaio, Wanderson. O ponta aparece na 42ª posição no ranking de dribladores, com 85.5 pontos. A métrica do CIES, contudo, é bem específica. Ela considera apenas dribles bem-sucedidos em meio a conduções verticais de pelo menos oito metros em direção ao gol. Contratado do Internacional, Wanderson virou titular absoluto no esquema de Jardim. Desse modo, ele oferece a velocidade pelos lados do campo, somando três assistências em 35 partidas, embora ainda busque seu primeiro gol no Brasileirão.
Por fim, a defesa do Cruzeiro também foi representada. O lateral William foi listado como o 15º melhor jogador em duelos defensivos pelo chão. O levantamento do CIES, para esta métrica, considera os embates vencidos no próprio campo, comparando com a média da equipe. Além disso, a taxa de sucesso e as interceptações também entram na análise. O lateral, que está no clube desde 2023, conseguiu se recuperar de graves lesões sofridas na Alemanha. Consequentemente, seu ótimo desempenho na Toca da Raposa o levou à Seleção Brasileira no ano passado, com Dorival Júnior.