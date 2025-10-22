Estudo coloca Kaio Jorge acima de Cristiano Ronaldo em finalizações

O levantamento do CIES, aliás, é complexo, pois leva em consideração a eficácia dos arremates, bem como a diferença entre gols esperados e gols marcados, além da frequência com que os jogadores balançam as redes.

O ataque titular do Cruzeiro ganhou destaque internacional em um novo levantamento. Isso porque o Observatório do Futebol do CIES divulgou um estudo que lista os melhores do mundo nos últimos seis meses. O artilheiro Kaio Jorge, por exemplo, aparece em 15º lugar entre os atletas com melhor aproveitamento em finalizações superando nomes como o do craque português Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr

Nesse ranking, Kaio Jorge surpreende ao superar estrelas mundiais do futebol. Inclusive, além do já citado Cristiano Ronaldo, ele está à frente de nomes como Kvaratskhelia, do Paris Saint-Germain, Lewandowski, do Barcelona, e Lautaro Martínez, da Inter de Milão. O líder do levantamento é Kylian Mbappé, do Real Madrid.

O destaque de Kaio Jorge, portanto, é fruto de sua grande fase. Ele é o artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, e também da Copa do Brasil, com cinco. Apesar de um início de 2025 com dificuldades físicas, o atacante se firmou com a chegada do técnico Leonardo Jardim.

Companheiros de Kaio Jorge também são citados

O estudo também citou o companheiro de ataque de Kaio, Wanderson. O ponta aparece na 42ª posição no ranking de dribladores, com 85.5 pontos. A métrica do CIES, contudo, é bem específica. Ela considera apenas dribles bem-sucedidos em meio a conduções verticais de pelo menos oito metros em direção ao gol. Contratado do Internacional, Wanderson virou titular absoluto no esquema de Jardim. Desse modo, ele oferece a velocidade pelos lados do campo, somando três assistências em 35 partidas, embora ainda busque seu primeiro gol no Brasileirão.

Por fim, a defesa do Cruzeiro também foi representada. O lateral William foi listado como o 15º melhor jogador em duelos defensivos pelo chão. O levantamento do CIES, para esta métrica, considera os embates vencidos no próprio campo, comparando com a média da equipe. Além disso, a taxa de sucesso e as interceptações também entram na análise. O lateral, que está no clube desde 2023, conseguiu se recuperar de graves lesões sofridas na Alemanha. Consequentemente, seu ótimo desempenho na Toca da Raposa o levou à Seleção Brasileira no ano passado, com Dorival Júnior.