Afavinu emite “profundo e irrevogável” protesto à absolvição dos réus pela tragédia no CT do Flamengo

Decisão do juiz Tiago Fernandes Barros absolveu todos denunciados pelos crimes de incêndio culposo e lesão corporal grave na tragédia no Ninho / Crédito: Jogada 10

A absolvição dos sete réus pelos crimes de incêndio culposo e lesão corporal grave na tragédia no Ninho do Urubu, em sentença proferida pelo juiz Tiago Fernandes Barros, causou comoção generalizada. O processo decorrente do incidente que matou dez jovens no CT em 08 de fevereiro de 2019, no alojamento improvisado da base do Flamengo, tramitava desde janeiro de 2021 na Justiça. O magistrado entendeu que não há como individualizar condutas técnicas ou estabelecer nexo casual penalmente relevante entre os atos dos réus e as mortes dos dez adolescentes. Vale destacar, porém, que ainda cabe recurso à decisão.

Os réus absolvidos são Márcio Garotti, diretor financeiro do clube entre 2017 e 2020; Marcelo Maia de Sá, então diretor adjunto de patrimônio; Danilo Duarte, Fabio Hilário da Silva e Weslley Gimenes, engenheiros e envolvidos na execução dos contêineres; Claudia Pereira Rodrigues, dos contratos com a empresa dos módulos habitacionais; e Edson Colman, sócio da empresa encarregada da manutenção dos aparelhos de ar condicionado. Famílias falam em impunidade A Associação que representa pais, mães, irmãos e demais familiares das vítimas (Afavinu), publicou uma extensa nota reprovando veementemente a sentença. O documento afirma que a decisão enfraquece o sistema de proteção à vida de menores em instituições esportivas. Além disso, a Afavinu entende que a sentença envia à sociedade “uma mensagem perigosa de que falhas estruturais e omissões não serão punidas”. “A absolvição dos acusados, sob o argumento de que não se conseguiu individualizar condutas técnicas ou provar nexo causal penalmente relevante, renova em nós o sentimento de impunidade”, afirma o texto da entidade.

A associação ainda destaca que os adolescentes dormiam em contêineres adaptados e sem alvará de funcionamento. A nota ainda alerta para contribuição do ambiente à gravidade do incêndio, visto que o espaço contava com janelas gradeadas e fortes indícios de falhas elétricas. “Seguiremos em busca de Justiça e na esperança de que a decisão seja revista […] A vida dos nossos filhos tem um valor irreparável. Em memória aos 10 garotos inocentes, lutaremos até o fim por uma Justiça efetiva. Queremos Justiça capaz de inibir novos delitos com sentenças que protejam as vítimas, e não os algozes”. Cobrança por fiscalização A nota da Afavinu também direciona cobranças a órgãos públicos e entidades esportivas, exigindo ações concretas de fiscalização e prevenção. A associação propõe que clubes com alojamentos de menores de idade sejam submetidos a auditorias periódicas e manutenção preventiva obrigatória, como forma de evitar tragédias semelhantes.

A mobilização inclui ainda um apelo à imprensa, à sociedade civil e aos torcedores do Flamengo. Entende-se que as partes devem assumir papel ativo na defesa da segurança daqueles que vivem nos centros de treinamento. “Que a paixão pelos clubes se traduza também em compromisso com a vida. E que amor pelo esporte, que move milhões de corações, seja também amor pela segurança, pela ética e pela memória. Memória daqueles dez meninos que sonhavam em vestir, com orgulho, a camisa rubro-negra ou de outros mantos sagrados”.