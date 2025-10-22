“A bênção, João de Deus”: Fluminense celebra dia do Papa que virou padroeiro do clube

“A bênção, João de Deus”: Fluminense celebra dia do Papa que virou padroeiro do clubePadroeiro do Tricolor desde 2010, religioso inspirou canção que ganhou as arquibancadas durante o Campeonato Carioca de 1980
Nesta quarta-feira, 22 de outubro, é o dia de São João Paulo II. O Papa, também conhecido como João de Deus, é, desde 2010, padroeiro do Fluminense. Porém, sua relação com o clube vem de 1980, quando conheceu o Brasil pela primeira vez e inspirou canção que serve de trilha sonora para os triunfos do Tricolor. A música, aliás, é cantada em momentos de desespero ou agradecimento.
“A bênção, João de Deus. Nosso povo te abraça. Tu vens em missão de paz. ‘Sê’ bem-vindo. E abençoa este povo que te ama!””, escreveu o clube, nas redes sociais, a música.
A conexão começou durante a visita do então pontífice ao Brasil, em 1980. Na ocasião, ele ganhou uma camisa do time e inspirou a criação da música. Foi em outubro daquele ano que “A benção, João de Deus” ganhou as arquibancadas do Maracanã na vitória nos pênaltis sobre o Vasco, na final do primeiro turno do Carioca.
Em novembro, novamente contra o Cruz-Maltino, a música voltou a ser cantada e o Fluminense bateu o rival para ficar com o título.
O papado, iniciado justamente em 22 de outubro de 1978, chegou ao fim em 2 de abril de 2005, com a morte de João Paulo II. No dia seguinte, no Maracanã, o Fluminense, aliás, goleou o Flamengo por 4 a 1 e conquistou mais um título Carioca. A relação, portanto, continuou e ‘João de Deus’ se tornou padroeiro do Tricolor das Laranjeiras, em 2010.
Fluminense em campo
Sob a bêncão de João de Deus, o Fluminense entra em campo somente no sábado contra o Internacional, às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time busca se aproximar do G6 e no fim do ano tem a chance de chegar à final da Copa do Brasil.
