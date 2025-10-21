Vasco tem um reforço contra o Bragantino, mas Diniz será desfalque

Hugo Moura fica à disposição depois de cumprir suspensão na vitória sobre o Fluminense, porém o treinador levou o terceiro cartão amarelo / Crédito: Jogada 10

Um dia depois de vencer o Fluminense, o Vasco já se reapresentou no CT Moacyr Barbosa visando o jogo contra o Red Bull Bragantino, domingo (26), no Cicero de Souza Marques. O Cruz-Maltino poderá contar com Hugo Moura, que cumpriu suspensão diante do Tricolor. A volta do volante representa uma dúvida na escalação do Vasco. Isso porque, Hugo Moura, Tchê Tchê e Barros estarão à disposição do técnico Fernando Diniz pela primeira vez, disputando duas vagas no meio-campo. Na vitória sobre o Fortaleza, por exemplo, Tchê Tchê junto dos companheiros, mas foi improvisado na lateral-direita.