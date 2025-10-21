Vasco tem um reforço contra o Bragantino, mas Diniz será desfalque

Vasco tem um reforço contra o Bragantino, mas Diniz será desfalqueHugo Moura fica à disposição depois de cumprir suspensão na vitória sobre o Fluminense, porém o treinador levou o terceiro cartão amarelo
Um dia depois de vencer o Fluminense, o Vasco já se reapresentou no CT Moacyr Barbosa visando o jogo contra o Red Bull Bragantino, domingo (26), no Cicero de Souza Marques. O Cruz-Maltino poderá contar com Hugo Moura, que cumpriu suspensão diante do Tricolor.
A volta do volante representa uma dúvida na escalação do Vasco. Isso porque, Hugo Moura, Tchê Tchê e Barros estarão à disposição do técnico Fernando Diniz pela primeira vez, disputando duas vagas no meio-campo. Na vitória sobre o Fortaleza, por exemplo, Tchê Tchê junto dos companheiros, mas foi improvisado na lateral-direita.
O restante do time não terá mudanças, tendo em vista que nenhum jogador pendurado levou cartão amarelo. O Vasco ainda pode contar com um reforço para o banco de reservas. Garré está em tratamento integral devido a uma pubalgia e tem chance de voltar a treinar nos próximos dias.
Fernando Diniz vai preparar a equipe, mas será ausência na área técnica. O treinador levou o terceiro cartão amarelo, no segundo tempo da vitória do Vasco sobre o Fluminense. Ricardo Cobalchini ou Evandro Fornari é quem vai comandar o time na beira do campo. Ambos são auxiliares e acompanham Diniz no banco de reservas.