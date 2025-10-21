Negócio em projeto urbanístico de R$ 100 milhões garante “Ecossistema Neymar Jr” no Sul

Além do empreendimento de cerca de 14 mil metros quadrados, o pai do camisa 10 também tem liderado um megaprojeto no litoral catarinense / Crédito: Jogada 10

Um dos nomes mais valiosos do país, o atacante Neymar investirá em um complexo esportivo e de lazer em Porto Belo, no litoral norte de Santa Catarina, como seu mais novo projeto pessoal extracampo. O empreendimento, batizado de “Ecossistema Neymar Jr.”, ocupará uma área de aproximadamente 14 mil metros quadrados e integra um masterplan urbanístico de R$ 100 milhões. A iniciativa amplia o portfólio empresarial do atleta e sinaliza um novo capítulo, ainda mais significativa, de sua atuação como investidor. Agora, buscará valorização do esporte como ferramenta de negócios voltados também ao turismo de alto padrão.

Com foco em modalidades em ascensão — como padel, beach tennis e futebol society —, o complexo ainda contará com um centro de treinamento multidisciplinar, arena poliesportiva e espaços gastronômicos. O negócio ainda garante estrutura para eventos e ativações de marca, como forma de reforçar seu posicionamento como hub comercial e na relação com patrocinadores. O empreendimento ficará localizado dentro do projeto Porto Belo – Cidade dos Lagos, liderado pela JTA Empreendimentos e Urbanismo. Trata-se, ainda, de uma das estruturas âncoras da nova área, planejada com conceito de cidade inteligente. Imagem de Neymar Jr. Além de atender ao público esportivo e turístico, o tal “Ecossistema” também funcionará como uma plataforma estratégica para imagem do camisa 10. O projeto teve, em sua concepção, estratégias para possibilitar experiências com o branding do atleta, eventos proprietários e ações presenciais com marcas parceiras e licenciadas. Com a iniciativa, o astro amplia sua atuação fora das quatro linhas em um modelo de negócio com ligações entre entretenimento, infraestrutura urbana e engajamento público.

Projeto urbanístico modificará litoral A presença do nome do craque no empreendimento agrega ainda mais atenção ao já ambicioso plano urbanístico da Cidade dos Lagos. O investimento total de R$ 100 milhões no masterplan envolve obras de urbanização, infraestrutura moderna e áreas destinadas ao desenvolvimento de polos comerciais e turísticos. A iniciativa deve aquecer o setor imobiliário regional — já impulsionado pela chegada de projetos de alto padrão. O Edify One, apresentado há cerca de dois meses por Neymar da Silva Santos, pai do jogador, ao magnata árabe Abdullah Binghatti, é o que mais se destaca entre eles.