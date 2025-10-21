Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marcelo Teixeira mantém otimismo em renovação de Neymar no Santos

Presidente do Peixe acredita em extensão natural do vínculo do camisa 10 e elogia impacto do craque dentro e fora de campo
O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, segue confiante na permanência de Neymar na Vila Belmiro. O contrato do camisa 10 termina no fim deste ano, mas, segundo o mandatário, a tendência é de que o vínculo seja prorrogado. Em entrevista ao canal Barbacast, o dirigente afirmou que ainda não houve conversas formais sobre o tema, mas vê a continuidade do astro como um passo natural.

“Não tratamos (sobre renovação), mas prioridade é porque o pensamento é a Copa do Mundo. A não ser que haja algo diferente, anormal. Mas, se não houver, a possibilidade é dessa renovação”, declarou o dirigente.

Teixeira destacou ainda o peso da volta de Neymar para o fortalecimento da marca Santos. Desde o retorno do jogador, o clube viu crescer sua receita com patrocínios, o engajamento nas redes sociais e o número de sócios-torcedores.

Mesmo com o impacto extracampo, o presidente acredita que o melhor ainda está por vir dentro das quatro linhas. Ele comparou o retorno de Neymar ao Brasil com o de Ronaldo Fenômeno, que encerrou sua passagem pela Europa para atuar no Corinthians.

“Eu lembro o Ronaldo quando voltou e jogou pelo Corinthians, ele deu benefícios extracampo ao Corinthians e deu, também, dentro de campo. O Corinthians alcançou resultados expressivos dentro de campo. Que é o projeto do Neymar. O projeto de retorno do Neymar ao Brasil e ao Santos”, afirmou.

Além disso, o mandatário também destacou o papel do camisa 10 no contexto da Seleção Brasileira e projetou sua importância na próxima Copa do Mundo.

“A presença do Neymar na Seleção Brasileira na Copa do Mundo do ano que vem é imprescindível. A Seleção Brasileira com o Neymar em termos de respeito, de posicionamento, liderança. Tudo gira em torno de uma presença fundamental do Neymar”, completou.

Confiança no elenco e respaldo a Vojvoda

Marcelo Teixeira também analisou o momento do Santos no Campeonato Brasileiro e reafirmou confiança no trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda. Para o presidente, o elenco tem qualidade suficiente para reagir e sair da parte baixa da tabela.

“O plantel do Santos, individualmente, é excelente. Um plantel que não condiz com a classificação que está. Tivemos problemas na formação da comissão técnica. Quando definimos em dezembro nós trouxemos o Pedro Caixinha. Foi quase unanimidade para fazer um trabalho de dois anos dentro do processo de recuperação e da volta a primeira divisão. Ele não foi tão bem. Notamos que havia um problema de ambientação, situações diversas. Tivemos que fazer essa mudança e não gosto de fazer mudança em comissão técnica.”, disse o presidente, que seguiu.

“Agora estamos com o Vojvoda. Dentro desse momento não podemos fazer tantas exigências, mas ele vem apresentado melhoras. Ontem foi uma derrota dura, difícil. Uma vitória ontem e nós estaríamos planejando algo melhor no campeonato. Mas, não aconteceu. Temos dez jogos pela frente e estamos focados no objetivo de se recuperar desse momento”, disse.

Apesar das oscilações, Teixeira mantém otimismo e aponta o desempenho no clássico contra o Corinthians como indício da capacidade de reação da equipe.

“O comandante do clube tem que mostrar a firmeza dos propósitos e os caminhos que estão sendo trabalhados. Se pensarmos na apresentação que o Santos fez contra o Corinthians um jogo antes, criou a expectativa daquilo que representa o potencial do nosso grupo”, analisou.

Santos vivendo momento de reconstrução

Por fim, o presidente ressaltou que o clube ainda vive um processo de reestruturação, mas garante estar confiante na direção tomada pela gestão.

“Temos que compreender que o Santos vive um momento diferente, atípico. (…) Estou no clube há 1 ano e 10 meses. O principal objetivo concluímos que era sair da segunda divisão. Estamos em outro ano que é de continuar fazendo a estruturação. É uma estruturação que não é fácil dentro do processo de reestruturação que o Santos está”, concluiu.

