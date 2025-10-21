Marcelo Teixeira mantém otimismo em renovação de Neymar no Santos

Presidente do Peixe acredita em extensão natural do vínculo do camisa 10 e elogia impacto do craque dentro e fora de campo / Crédito: Jogada 10

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, segue confiante na permanência de Neymar na Vila Belmiro. O contrato do camisa 10 termina no fim deste ano, mas, segundo o mandatário, a tendência é de que o vínculo seja prorrogado. Em entrevista ao canal Barbacast, o dirigente afirmou que ainda não houve conversas formais sobre o tema, mas vê a continuidade do astro como um passo natural. “Não tratamos (sobre renovação), mas prioridade é porque o pensamento é a Copa do Mundo. A não ser que haja algo diferente, anormal. Mas, se não houver, a possibilidade é dessa renovação”, declarou o dirigente.

Teixeira destacou ainda o peso da volta de Neymar para o fortalecimento da marca Santos. Desde o retorno do jogador, o clube viu crescer sua receita com patrocínios, o engajamento nas redes sociais e o número de sócios-torcedores. Mesmo com o impacto extracampo, o presidente acredita que o melhor ainda está por vir dentro das quatro linhas. Ele comparou o retorno de Neymar ao Brasil com o de Ronaldo Fenômeno, que encerrou sua passagem pela Europa para atuar no Corinthians. “Eu lembro o Ronaldo quando voltou e jogou pelo Corinthians, ele deu benefícios extracampo ao Corinthians e deu, também, dentro de campo. O Corinthians alcançou resultados expressivos dentro de campo. Que é o projeto do Neymar. O projeto de retorno do Neymar ao Brasil e ao Santos”, afirmou. Além disso, o mandatário também destacou o papel do camisa 10 no contexto da Seleção Brasileira e projetou sua importância na próxima Copa do Mundo.

“A presença do Neymar na Seleção Brasileira na Copa do Mundo do ano que vem é imprescindível. A Seleção Brasileira com o Neymar em termos de respeito, de posicionamento, liderança. Tudo gira em torno de uma presença fundamental do Neymar”, completou. Confiança no elenco e respaldo a Vojvoda Marcelo Teixeira também analisou o momento do Santos no Campeonato Brasileiro e reafirmou confiança no trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda. Para o presidente, o elenco tem qualidade suficiente para reagir e sair da parte baixa da tabela. “O plantel do Santos, individualmente, é excelente. Um plantel que não condiz com a classificação que está. Tivemos problemas na formação da comissão técnica. Quando definimos em dezembro nós trouxemos o Pedro Caixinha. Foi quase unanimidade para fazer um trabalho de dois anos dentro do processo de recuperação e da volta a primeira divisão. Ele não foi tão bem. Notamos que havia um problema de ambientação, situações diversas. Tivemos que fazer essa mudança e não gosto de fazer mudança em comissão técnica.”, disse o presidente, que seguiu.

“Agora estamos com o Vojvoda. Dentro desse momento não podemos fazer tantas exigências, mas ele vem apresentado melhoras. Ontem foi uma derrota dura, difícil. Uma vitória ontem e nós estaríamos planejando algo melhor no campeonato. Mas, não aconteceu. Temos dez jogos pela frente e estamos focados no objetivo de se recuperar desse momento”, disse. Apesar das oscilações, Teixeira mantém otimismo e aponta o desempenho no clássico contra o Corinthians como indício da capacidade de reação da equipe. “O comandante do clube tem que mostrar a firmeza dos propósitos e os caminhos que estão sendo trabalhados. Se pensarmos na apresentação que o Santos fez contra o Corinthians um jogo antes, criou a expectativa daquilo que representa o potencial do nosso grupo”, analisou.