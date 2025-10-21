Kaká pede foco de Neymar na Copa e elogia Carlo Ancelotti

Kaká pede foco de Neymar na Copa e elogia Carlo AncelottiPentacampeão acredita que craque do Santos se encaixa no projeto do técnico italiano e vê Seleção forte na briga pelo hexa
O ex-jogador Kaká demonstrou otimismo com o futuro da seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. No entanto, o pentacampeão de 2002 acredita que a presença de Neymar é fundamental para o sucesso. Durante um evento em São Paulo, nesta terça-feira (21), Kaká destacou a força do time com o camisa 10. Contudo, ele fez um apelo para que o craque do Santos mantenha o foco total na recuperação e no projeto para a Copa do Mundo de 2026.
Para Kaká, Neymar precisa tratar o próximo Mundial com prioridade máxima:
“Que ele olhe com muito carinho para a Copa, foque realmente, se concentre, se recupere.”
Kaká também reforçou a torcida para que o atacante consiga ficar bem fisicamente. Desse modo, ele poderia disputar mais uma Copa do Mundo.
“Ele bem, com uma sequência boa de jogos, eu não tenho dúvida que fará parte da Seleção para fortalecer o grupo”, destacou.
Kaká confia em Ancelotti
A confiança de Kaká no projeto vem de sua longa relação com o treinador Carlo Ancelotti. Afinal, eles trabalharam juntos por seis temporadas no Milan. Por isso, o ex-jogador acredita que Neymar se encaixa perfeitamente no esquema do italiano.
“Acho que o Carlo pensa muito nesse conjunto forte, na seleção forte, e com certeza o Ney faria essa seleção ainda mais forte”, analisou.
Kaká, portanto, aposta na recuperação do craque para fortalecer o grupo na busca pelo título e, inclusive, aprova o trabalho do italiano até aqui. O ídolo brasileiro elogiou a capacidade do técnico de gerir pessoas e entender o jogo.
“Ele está conseguindo colocar a identidade de jogo dele, a organização tática da escola italiana”, comentou.
O ex-meia concluiu dizendo que o treinador sabe mesclar essa organização com a criatividade do jogador brasileiro.
“Estou otimista e creio na conquista”, finalizou o pentacampeão.
