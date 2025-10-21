Início de Zubeldía é pior que o de Mano Menezes e Renato no Fluminense

Argentino, que tem 55% de aproveitamento em seis jogos pelo Tricolor, ainda tenta implementar seu esquema de jogo no time

Nos primeiros seis jogos de Zubeldía, o Fluminense conquistou três vitórias, um empate e duas derrotas, com 55,5% de aproveitamento. Ao todo, foram nove gols marcados e seis gols sofridos. Na derrota contra o Vasco, o Tricolor passou em branco em uma partida pela primeira vez sob o comando do técnico argentino.

O técnico Luis Zubeldía perdeu o seu segundo jogo no comando do Fluminense após clássico contra o Vasco, na última segunda-feira (20), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador, em comparação a Mano Menezes e Renato Gaúcho, tem o pior início de trabalho em seis jogos no time carioca.

O último treinador do Fluminense, Renato Gaúcho, acumulou quatro vitórias, um empate e uma derrota, o que corresponde um aproveitamento de 72%. Foram 11 bolas na rede a favor e somente quatro gols dos adversários. Renaot, aliás, não teve pausa para Data Fifa.

Por fim, o técnico Mano Menezes, que salvou o Fluminense do rebaixamento em 2024, somou três vitórias, dois empates e apenas um derrota. Sendo assim, ele acumulou 61,1% de aproveitamento nessas partidas. Foram cinco gols a favor e três sofridos.

No atual momento, o Fluminense está na sétima posição, com 41 pontos, e briga para entrar no G6. No entanto, o Tricolor está a cinco pontos do sexto colocado Bahia. O Mirassol, primeiro dentro do G4, tem 52 somados até o momento. Assim, uma vaga direta para Libertadores pode acontecer por meio da Copa do Brasil, já que o clube está na semifinal do torneio.