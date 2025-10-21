Hugo Souza não treina e vira dúvida no gol do Corinthians

Goleiro fez tratamento com a fisioterapia e não foi a campo. Carrillo e André Ramalho treinaram sem problemas e devem retornar contra o Vitória / Crédito: Jogada 10

O Corinthians iniciou nesta terça-feira (21), no CT Dr. Joaquim Grava, mais um dia de preparação para o duelo contra o Vitória, no próximo sábado, às 16h, no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal ausência do treino foi o goleiro Hugo Souza, que ficou em tratamento com o departamento de fisioterapia por conta de dores no ombro direito. O arqueiro sentiu o incômodo nos minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no sábado (18), na Neo Química Arena, após uma queda em disputa pelo alto. Contudo, o clube ainda não confirmou se o goleiro sofreu uma lesão mais grave ou se ficará fora do confronto em Salvador.

Enquanto Hugo realizou tratamento, André Carrillo e André Ramalho participaram normalmente das atividades, repetindo a presença da reapresentação de segunda-feira. Ambos estão em fase final de recuperação de lesões e devem ser relacionados para o jogo do fim de semana. Outro destaque do treino foi a presença do volante José Martínez, que havia sido ausência durante a preparação para o clássico contra o Santos e também ficou fora da partida contra o Atlético-MG. O equatoriano treinou com o grupo e deve voltar a ser opção para o técnico Dorival Júnior. Por outro lado, o jovem André segue em tratamento por uma lesão ligamentar no tornozelo direito e não tem previsão de retorno. Já o atacante Vitinho, que passou por cirurgia no menisco medial do joelho direito, continua fora. Como foi o treino do Corinthians A atividade desta terça-feira começou com um aquecimento voltado para duelos individuais em espaço curto, com exercícios de um contra um. Em seguida, o elenco realizou confrontos de três contra quatro jogadores, com foco em transições rápidas e contra-ataques.