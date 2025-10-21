Flamengo x Racing (ARG): onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo de ida da semifinal da Libertadores ocorre nesta quarta-feira (22/10), num Maracanã lotado; saiba como chegam as equipes / Crédito: Jogada 10

Chegou a hora, torcedor! Nesta quarta-feira (22/10), há o pontapé inicial pela disputa por uma vaga na final da Libertadores. Flamengo e Racing (ARG), afinal, medem forças no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do principal torneio da América do Sul. Jogando em casa, o Rubro-Negro vem com a força de sua torcida, que lotará novamente o Maior do Mundo, e embalado por vitória espetacular contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Já o místico clube argentino, apesar de um elenco menos badalado, vem de três jogos sem perder. Saibamos, então, como chegam os times para este jogaço de bola no Rio de Janeiro. Onde assistir O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, Paramount + pelo streaming e GE TV pelo YouTube.

LEIA MAIS: Torcida do Flamengo esgota ingressos para a partida contra o Racing Como chega o Flamengo Após tropeços consecutivos na temporada, o Flamengo já se reencontrou, fazendo ótimo proveito de jogos seguidos no Rio de Janeiro. Primeiro, surrou o Botafogo por 3 a 0 em pleno Nilton Santos. Depois, fez 3 a 2 no Palmeiras, numa espécie de “final antecipada” do Brasileirão, no Maracanã, se recolocando na briga pelo título brasileiro. Assim, chega para seu terceiro jogo seguido no RJ com a moral lá no alto. Para este importante duelo, o técnico Filipe Luís não contará com Everton Cebolinha, machucado. O zagueiro Léo Ortiz, que saiu lesionado durante o jogo contra o Palmeiras, ainda é dúvida, mas não deve ir a campo. Ele, afinal, sofreu um estiramento do ligamento do tornozelo direito. Danilo, então, deve ocupar seu lugar na zaga.

No meio-campo, Nico De la Cruz ficou fora por opção técnica contra o Palmeiras, mas pode voltar ao banco contra o Racing. Segundo Filipinho, o uruguaio performa melhor quando vem de uma sequência de treinos, o que não era o caso antes do jogo diante do Verdão. Assim, Jorginho e Pulgar devem fazer a dupla defensiva, enquanto de Arrascaeta comanda a criação. O ataque com Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro pode ser mantido pelo terceiro jogo consecutivo. Como chega o Racing Um dos maiores times da Argentina, o Racing vem em busca de sua segunda Libertadores. A primeira foi em 1967. Assim, o time de Avellaneda chega credenciado pelos títulos recentes da Sul-Americana (2024) e da Recopa (2025) – esta, sobre o Botafogo.

O time do técnico Gustavo Costas chegou ao mata-mata da Libertadores após passar como líder do Grupo E, que tinha Fortaleza, Bucamaranga (COL) e Colo-Colo (CHL). Nas oitavas, passou em disputa espetacular com o Peñarol (URU): perdeu na ida (em Montevidéu) por 1 a 0, mas conseguiu o 3 a 1 com gol nos acréscimos no Cilindro. Já nas quartas pegou o rival nacional, Vélez Sarsfield, passando com duas magras vítorias pelo placar mínimo. No entanto, Costas possui muitos desfalques, algo que virou alvo até mesmo de matérias em portais argentinos. São 45 lesões em 45 jogos na temporada. Atualmente, Foneris, Pardo e Torres estão fora de ação. Rojas, recuperado de problema físico, pode surgir entre os titulares. Em coletiva prévia ao duelo, o técnico falou sobre o “sonho” de voltar a conquistar a Libertadores.