Vídeo: jogador brasileiro agride árbitro em Portugal após o apito final

Vídeo: jogador brasileiro agride árbitro em Portugal após o apito finalLeo Paixão, capitão e zagueiro do Alcains, comete violência contra o juiz Tiago Gonçalves após a partida de domingo contra o Pedrógão
O duelo entre Pedrógão de São Pedro e Alcains, em Portugal, terminou com cenas lamentáveis após o apito final. A equipe da casa venceu por 3 a 2, mas o que chamou atenção foi a agressão cometida por Leo Paixão, capitão do time visitante. O jogo ocorreu no último domingo (19), pela Liga CPR (1ª Divisão Distrital de Castelo Branco).
Logo após o encerramento da partida, o defensor do Alcains dirigiu-se ao árbitro Tiago Gonçalves com o dedo em riste, demonstrando clara insatisfação. O juiz respondeu com cartão vermelho direto, o que acirrou ainda mais os ânimos.
Apesar de tentativas de colegas e até adversários em apartar a situação, o jogador brasileiro não se conteve e desferiu um soco que atingiu o ombro do árbitro.
Posteriormente, houve a identificação do zagueiro de 26 anos por dois agentes da GNR (Guarda Nacional Republicana), enquanto o trio de arbitragem deixou o local escoltado por outro elemento da força policial.
Por meio de uma publicação nas redes sociais, o NAFA (Núcleo de Árbitros de Futebol Albicastrenses) emitiu nota em repúdio ao episódio. O caso também já foi denunciado ao Ministério Público português. .
