Vídeo: jogador brasileiro agride árbitro em Portugal após o apito final

Leo Paixão, capitão e zagueiro do Alcains, comete violência contra o juiz Tiago Gonçalves após a partida de domingo contra o Pedrógão / Crédito: Jogada 10

O duelo entre Pedrógão de São Pedro e Alcains, em Portugal, terminou com cenas lamentáveis após o apito final. A equipe da casa venceu por 3 a 2, mas o que chamou atenção foi a agressão cometida por Leo Paixão, capitão do time visitante. O jogo ocorreu no último domingo (19), pela Liga CPR (1ª Divisão Distrital de Castelo Branco). Logo após o encerramento da partida, o defensor do Alcains dirigiu-se ao árbitro Tiago Gonçalves com o dedo em riste, demonstrando clara insatisfação. O juiz respondeu com cartão vermelho direto, o que acirrou ainda mais os ânimos.