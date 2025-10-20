Referência de Filipe Luís, Simeone apoiará o Racing contra o Flamengo

Diego Simeone, que é uma das principais referências do técnico Filipe Luís, revelou para quem torcerá no confronto entre Flamengo e Racing-ARG pela semifinal da Libertadores. Apesar da amizade e admiração pelo atual treinador rubro-negro, a torcida do treinador será para o clube argentino.

“Estou do lado do Racing, claro, sou torcedor. E ele (Filipe Luís) sabe. Filipe Luís está fazendo um trabalho incrível. O caminho que ele está percorrendo no Flamengo é incrível, é impressionante, eles seguem melhorando a cada ano. Os jogadores estão identificados com a proposta do treinador. Desejo o melhor, mas sou torcedor do Racing”, disse Simeone em entrevista à ‘TNT Sports’.