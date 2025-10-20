Referência de Filipe Luís, Simeone apoiará o Racing contra o Flamengo

Referência de Filipe Luís, Simeone apoiará o Racing contra o FlamengoTécnico do Atlético de Madrid ressalta qualidade comandante rubro-negro, mas aponta que time argentino é o "clube do coração"
Diego Simeone, que é uma das principais referências do técnico Filipe Luís, revelou para quem torcerá no confronto entre Flamengo e Racing-ARG pela semifinal da Libertadores. Apesar da amizade e admiração pelo atual treinador rubro-negro, a torcida do treinador será para o clube argentino.
“Estou do lado do Racing, claro, sou torcedor. E ele (Filipe Luís) sabe. Filipe Luís está fazendo um trabalho incrível. O caminho que ele está percorrendo no Flamengo é incrível, é impressionante, eles seguem melhorando a cada ano. Os jogadores estão identificados com a proposta do treinador. Desejo o melhor, mas sou torcedor do Racing”, disse Simeone em entrevista à ‘TNT Sports’.
No comando do Atlético de Madrid desde 2011, Diego Simeone foi treinador de Filipe Luís por oito temporadas na Espanha. O ex-lateral-esquerdo sempre cita o argentino como uma de suas principais referências como treinador. Além disso, antes de dirigir o clube espanhol, o treinador também comandou o Racing em duas oportunidades.
Por fim, o Flamengo enfrentará o Racing nos dias 22 e 29 de outubro, no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, respectivamente. As duas partidas, portanto, serão às 21h30 (de Brasília).
