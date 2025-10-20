Rayan exalta Diniz e destaca resgate da conexão com torcida do Vasco

“A conexão entre o jogador e a torcida é muito importante. Não só hoje, mas como nos jogos em São Januário e também fora do Rio. Festa linda da nossa torcida”, disse Rayan.

Rayan brilhou mais uma vez. Herói da vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 0 , nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, o atacante enalteceu a festa da torcida vascaína, que lotou a Casa do Inesquecível. Dessa forma, o jovem destacou o resgaste da conexão com os torcedores.

Apesar da vitória, o Vasco não começou bem. Nos primeiros 20 minutos, o Fluminense foi superior e teve chance de abrir o placar, mas Léo Jardim fez grande defesa. Depois, o Cruz-Maltino equilibrou as ações. Assim, cresceu e abriu o placar em um lance de oportunismo de Rayan. O atacante revelou que o técnico Fernando Diniz teve papel influente na virada de chave.

“Ele (Fernando Diniz) falou que o time tava precisando me procurar mais dentro do jogo. O primeiro tempo estava mais difícil e tive que cair mais para o lado do Freytes porque do lado do Thiago Silva era mais difícil. Eu também não sou acostumado a jogar de costas, que não é minha função. Então ele me chamou para me movimentar mais e fui feliz no lance”, afirmou.

Rayan destaca boa relação com Diniz

Desde a chegada do técnico Fernando Diniz, Rayan cresceu de produção. Afinal, sob o comando do treinador, o atacante marcou 10 gols em 20 jogos no Brasileirão. Dessa forma, é o segundo jogador com mais gols marcados na competição no período, atrás apenas de Kaio Jorge. Assim, se consolidou como um dos destaques da competição e entrou na briga pela artilharia.

“Diniz é um paizão. Ele pega no pé, mas não é por causa disso que vamos abaixar nosso nível. Ele sempre conversa com a gente. No jogo, eu senti a posterior e fui falar com ele. Aí ele falou que eu só saía de campo morto. Desde o primeiro treino, ele falou que eu sou um garoto especial e que chegaria na Seleção. E é meu sonho e espero chegar lá”, finalizou.