Newcastle x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Na Inglaterra, benfiquistas buscam os primeiros pontos na Champions. Mas o favoritosmo é dos ingleses

Nesta terça-feira, 21/10, às 16h (horário de Brasília), no St. James’ Park, o Newcastle recebe o Benfica em jogo válido pela terceira rodada da Champions League. Com três pontos e ocupando a 11ª colocação entre os 36 times, os ingleses,mesmo com desfalques, são favoritos diante de um Benfica muito irregular na temporada, que vem de duas derrotas consecutivas e ocupa a 33ª posição, ainda sem pontuar.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo canal HBO Max, a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Newcastle

Schar, que estava lesionado e não jogava desde a partida contra o Barcelona, se recuperou e deve voltar ao time titular. Neste caso, fará dupla de zaga com Sven Botman, enquanto Malick Thiaw vai para o banco. No entanto, o Newcastle tem desfalque na defesa: Livramento está lesionado e só deve retornar em dezembro. Com isso, Burn assume a lateral. Na criação, o alicerce da equipe é Bruno Guimarães (titular da Seleção Brasileira), que deve formar a dupla de volantes com Tonali.

Como chega o Benfica

José Mourinho escalará um Benfica mais cauteloso.Assim, jogará com um homem mais fixo no ataque — Pavlidis — e um meio-campo mais reforçado. A dupla de volantes será formada por Barnechea e o ex-Palmeiras Richard Ríos. À frente deles, o trio de criação deve ser composto por Aursnes, Sudakov e Lukebakio. Sudakov é visto como a peça-chave para o sucesso do Benfica, já que será o principal responsável por municiar Pavlidis no comando de ataque.

“Nós não somos uma equipa rápida. Além disso, não somos uma equipa com transições muito fortes enão somos uma equipa com alas muito rápidos, muito verticais. Assim, a conexão Sudakov–Pavlidis é algo que podemos explorar, sem dúvida”, disse Mourinho.