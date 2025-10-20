Freytes explica discussão com Diniz após derrota do Fluminense

Freytes explica discussão com Diniz após derrota do FluminenseZagueiro trocou xingamentos com técnico cruz-maltino ao fim da partida desta segunda-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão
Após a vitória do Vasco sobre o Fluminense, o técnico Fernando Diniz e o zagueiro Freytes discutiram no gramado do Maracanã. Em zona mista no Maracanã, o defensor tricolor explicou a discussão com o treinador rival. Além disso, ele ainda relembra que há mais duas partidas contra os cruz-maltinos na Copa do Brasil.
“Prefiro não falar sobre esse tipo de coisa. Sou um jogador que respeita sempre o time adversário, os jogadores, técnico, torcida rival. É preciso pensar antes de falar. Não tenho nada contra o Diniz, contra nenhum jogador deles. Há muito caminho a recorrer. Temos mais duas partidas pela Copa do Brasil. Serão clássicos lindos. Ganhamos dois jogos deles nesse ano, e, agora, nos ganharam um. É de se pensar, e se pensar bem nisso”, afirmou Freytes.
Nas imagens da transmissão, Freytes e Diniz, afinal, aparecem trocando xingamentos em campo. Agora, Fluminense e Vasco jogarão pela semifinal da Copa do Brasil. Os jogos ocorrerão em dezembro, após o encerramento do Brasileirão. Na outra chave, estão Cruzeiro e Corinthians.
Freytes fora contra o Inter
Com o resultado, o Fluminense, portanto, permanece na sétima posição, com 41 pontos, e perdeu a chance de encostar novamente no G4. Assim, o Tricolor retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Inernacional. A bola rola às 17h30 (de Brasília), também no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. Aliás, o zagueiro não enfrentará o Colorado por conta do terceiro cartão amarelo. Desta maneira, Ignácio tem a ganhar vaga e atuar ao lado de Igor Rabello.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.