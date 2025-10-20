Freytes explica discussão com Diniz após derrota do Fluminense

Após a vitória do Vasco sobre o Fluminense, o técnico Fernando Diniz e o zagueiro Freytes discutiram no gramado do Maracanã. Em zona mista no Maracanã, o defensor tricolor explicou a discussão com o treinador rival. Além disso, ele ainda relembra que há mais duas partidas contra os cruz-maltinos na Copa do Brasil.

“Prefiro não falar sobre esse tipo de coisa. Sou um jogador que respeita sempre o time adversário, os jogadores, técnico, torcida rival. É preciso pensar antes de falar. Não tenho nada contra o Diniz, contra nenhum jogador deles. Há muito caminho a recorrer. Temos mais duas partidas pela Copa do Brasil. Serão clássicos lindos. Ganhamos dois jogos deles nesse ano, e, agora, nos ganharam um. É de se pensar, e se pensar bem nisso”, afirmou Freytes.