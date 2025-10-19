São Paulo amplia lista de desfalques para jogo contra o Bahia

O Tricolor tem sofrido com a série de lesões e, inclusive, ganhou mais um problema durante a derrota por 3 a 0 para o Mirassol, neste domingo / Crédito: Jogada 10

O São Paulo não poderá contar com o zagueiro Ferraresi para a partida contra o Bahia, no próximo sábado (25), às 21h30, no Morumbis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o venezuelano recebeu o terceiro cartão amarelo ainda no primeiro tempo da derrota por 3 a 0 para o Mirassol, neste domingo (19), e cumprirá suspensão automática. A tendência é que Hernán Crespo recorra a Sabino como substituto no setor, porém a comissão mantém expectativas pelo retorno de Rafael Toloi. O zagueiro se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida no dia 29 de setembro, e a previsão é que o jogador volte a treinar com o grupo nesta segunda-feira (20).

O revés e a lesão vieram em péssimo momento para realidade do clube esportivamente. Com 38 pontos, o Tricolor permanece na oitava colocação da tabela, mas pode acabar ultrapassado pelo Vasco, que encara o Fluminense nesta segunda-feira (20). O clássico carioca encerrará a rodada. São Paulo sofre derrota histórica O Tricolor sofreu seu pior e mais duro revés da temporada nesta noite no Maião. Sem conseguir reagir, a equipe tricolor terminou a partida amplamente superada pelo adversário. O gol-relâmpago sofrido e a sucessão de erros defensivos marcaram uma tarde sem respostas para os visitantes. Como se não bastasse a maior derrota, o Tricolor ainda sofreu o gol mais rápido desta edição de Brasileirão. Alesson levou 35 segundos para abrir o placar com uma cabeçada certeira após cruzamento de Reinaldo. O gol deu início a uma sequência de ações ofensivas do Mirassol, que continuou superior em intensidade, organização e eficiência. Ainda na primeira etapa, aos 34 minutos, o árbitro assinalou pênalti após revisão do VAR em lance de Alan Franco com Carlos Eduardo. Reinaldo converteu com firmeza e ampliou a vantagem da equipe da casa.

No segundo tempo, o Mirassol reduziu o ritmo, mas seguiu controlando as ações. Aos 21 minutos, uma nova penalidade para o Leão, mas desta vez após toque de mão de Lucas em bola cruzada na área. Carlos Eduardo cobrou e deu números finais ao jogo: 3 a 0. O atacante, que já havia somado assistências nesta Série A, marcou seu primeiro gol com a camisa do Leão. Situação na tabela A derrota para o Mirassol superou os placares negativos registrados contra Santos (3 a 1), Vasco (3 a 1) e Palmeiras (3 a 2) e acendeu novo alerta na reta final do Brasileirão. Crespo terá a semana para reorganizar a equipe e buscar uma recuperação diante do Bahia, em casa.