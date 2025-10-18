Flamengo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasil vai PARAR para o jogão de domingo (19/10), no RJ, e que pode ser uma "final antecipada" do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

A maior rivalidade do país nos últimos anos chega para um de seus capítulos mais importantes. Neste domingo (19/10), Flamengo x Palmeiras protagonizam um dos jogos mais esperados da década, no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília). Para muitos, uma espécie de “final antecipada” do Brasileirão 2025, já que se o Verdão – líder – vencer, abrirá seis pontos de vantagem em relação ao Rubro-Negro – vice-líder. A rivalidade se acirrou ainda mais nas últimas semanas por conta de farpas trocadas entre os presidentes do clube, Bap e Leila. Arbitragem e até mesmo a LIBRA entraram em pauta nos dias recentes. Na última sexta (17/10), aliás, outra polêmica: uma visita surpresa do controle de dopagem aos dois clubes. Dessa forma, o Maraca vai ferver (ingressos esgotados) para este clássico nacional, válido pela 29ª rodada. Vamos, então, saber como chegam as equipes para Flamengo x Palmeiras.

Onde assistir O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, SporTV pela TV fechada, Premiere no sistema de Pay-per-view e GE TV pelo YouTube. LEIA MAIS: Torcida se manifesta no Beira-Rio contra a fase do Internacional: “Time $em vergonha” Como chega o Flamengo Após dois tropeços, o Flamengo retomou o caminho das vitórias na última rodada, ao bater com autoridade o Botafogo, por 3 a 0, em pleno Nilton Santos. Outra boa notícia envolve o retorno de vários dos desfalques no clássico. Afinal, o técnico Filipe Luís voltará a contar com os volantes De la Cruz e Allan, poupados por problemas físicos contra o Glorioso, e com Danilo e Wallace Yan – estes após cumprir suspensão. No entanto, a principal dúvida fica por conta de Saúl Ñíguez. Ele não atuou contra o Botafogo por dores no tornozelo esquerdo, mas participou dos últimos treinamentos e pode ficar à disposição. O Flamengo, assim, aguardará até o último instante para saber se conta com ele, ou não.

Um desfalque certo é Cebolinha, que entrou contra o Botafogo, mas saiu 20 minutos depois por nova lesão. Filipinho ainda tem outra dúvida, aliás: na ponta direita. Luiz Araújo fez um gol e teve atuação sólida no clássico, mas Carrascal corre por fora pela vaga. Em segundo, com 58 pontos, o Flamengo precisa vencer para alcançar o Palmeiras, ainda que não o ultrapasse na tabela. Afinal, o Verdão tem 19 vitórias contra 17 do Fla, mantendo-se à frente mesmo com uma possível derrota pelo critério de desempate. Como chega o Palmeiras A principal preocupação do Palmeiras para o duelo com o Flamengo é o desfalque de Weverton. O goleiro sofreu uma fissura em um osso da mão direita e segue em tratamento, sem condições de jogo. A ausência do titular abre espaço para disputa entre Carlos Miguel e Marcelo Lomba – o primeiro pode até estrear pelo clube justamente em um dos jogos mais pesados do Brasileirão.

Além da baixa no gol, Abel Ferreira prepara outras mudanças na equipe que goleou o Bragantino por 5 a 1, na última quarta. No setor defensivo, há otimismo em relação a Khellven, que participou normalmente do treino desta sexta-feira na Academia de Futebol. Recuperado de um trauma no pé, o lateral pode retornar após quase 20 dias afastado. O treinador também deve contar novamente com Gustavo Gómez, Aníbal Moreno e Flaco López. O trio ficou no banco no meio de semana porque voltava de compromissos por suas seleções durante a Data Fifa. Agora, com mais ritmo e descanso, a tendência é que retomem seus lugares entre os titulares no Maracanã. FLAMENGO x PALMEIRAS Campeonato Brasileiro – 29ª rodada

Data e horário: 19/10/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e de Arrascaeta; Luiz Araújo (Carrascal), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

PALMEIRAS: Carlos Miguel (Marcelo Lomba); Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Raphael Veiga (Mauricio); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO/Fifa)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

