Em meio a turbulências, Botafogo tem escrita para manter no domingo

Para afastar a crise e se reerguer na tabela, Glorioso retorna ao único estado onde visitou em todos os anos de SAF e nunca perdeu

De 2022 até aqui, a Estrela Solitária desembarcou na capital cearense cinco vezes. São três vitórias e dois empates neste recorte. A trajetória, assim, resulta em um aproveitamento de 73,3%, cifra elevada para uma equipe forasteira.

As crises e as turbulências, lamentavelmente, acompanham o Botafogo em 2025 . No domingo (19), às 18h30, porém, é dia de uma arrefecida no mau momento da equipe. Afinal, neste fim de semana, pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro, o Glorioso retorna ao único local onde visitou em todos os anos de SAF e nunca perdeu: o Ceará, estado que também batiza o próximo adversário do Mais Tradicional.

Na última vez, aliás, em agosto, o Botafogo enfiou um categórico 5 a 0 sobre o Fortaleza. Na ocasião, Marçal, com dois gols, teve, enfim, a atuação premium pelo Mais Tradicional. O veterano pode pintar na equipe titular novamente, na zaga, ao lado de David Ricardo, jogador revelado pelo time da casa, assim como o centroavante Cabral.

Além do Ceará, somente em Pernambuco o Botafogo, como um clube-empresa, não sabe o que é ser derrotado (leia mais abaixo). No entanto, o time atual campeão nacional tem apenas um jogo por lá, ao contrário dos demais estados, onde, inclusive, sempre pisou em mais de uma oportunidade. A visita ao Recife ocorreu em julho, no 1 a 0 sobre o lanterna Sport, na Ilha do Retiro.

Chega de perder os tabus, Botafogo!

Pressionado e com o cargo a perigo, o técnico Davide Ancelotti pode ganhar, além de uma sobrevida, um retrospecto positivo para a sequência do trabalho no clube carioca. Ele perdeu a sequência de vitórias no clássico contra o Fluminense (oito em série – e nove jogos de invencibilidade) e o histórico de classificações, em mata-matas, quando o Glorioso triunfava o primeiro jogo em casa – tendência que durou 17 anos até a queda para a LDU (ECU), nas oitavas de final da Copa Libertadores.

“Sei que os resultados não estão chegando. Estamos todos frustrados por isso, internamente também. Mas nós estamos unidos. Vamos seguir trabalhando. Seguiremos procurando obter resultados nos últimos dez jogos. Vamos procurar recuperar jogadores que são muito importantes”, decretou Ancelottinho.