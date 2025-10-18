Em meio a turbulências, Botafogo tem escrita para manter no domingo

Em meio a turbulências, Botafogo tem escrita para manter no domingoPara afastar a crise e se reerguer na tabela, Glorioso retorna ao único estado onde visitou em todos os anos de SAF e nunca perdeu
As crises e as turbulências, lamentavelmente, acompanham o Botafogo em 2025. No domingo (19), às 18h30, porém, é dia de uma arrefecida no mau momento da equipe. Afinal, neste fim de semana, pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro, o Glorioso retorna ao único local onde visitou em todos os anos de SAF e nunca perdeu: o Ceará, estado que também batiza o próximo adversário do Mais Tradicional.
De 2022 até aqui, a Estrela Solitária desembarcou na capital cearense cinco vezes. São três vitórias e dois empates neste recorte. A trajetória, assim, resulta em um aproveitamento de 73,3%, cifra elevada para uma equipe forasteira.
Na última vez, aliás, em agosto, o Botafogo enfiou um categórico 5 a 0 sobre o Fortaleza. Na ocasião, Marçal, com dois gols, teve, enfim, a atuação premium pelo Mais Tradicional. O veterano pode pintar na equipe titular novamente, na zaga, ao lado de David Ricardo, jogador revelado pelo time da casa, assim como o centroavante Cabral.
Além do Ceará, somente em Pernambuco o Botafogo, como um clube-empresa, não sabe o que é ser derrotado (leia mais abaixo). No entanto, o time atual campeão nacional tem apenas um jogo por lá, ao contrário dos demais estados, onde, inclusive, sempre pisou em mais de uma oportunidade. A visita ao Recife ocorreu em julho, no 1 a 0 sobre o lanterna Sport, na Ilha do Retiro.
Chega de perder os tabus, Botafogo!
Pressionado e com o cargo a perigo, o técnico Davide Ancelotti pode ganhar, além de uma sobrevida, um retrospecto positivo para a sequência do trabalho no clube carioca. Ele perdeu a sequência de vitórias no clássico contra o Fluminense (oito em série – e nove jogos de invencibilidade) e o histórico de classificações, em mata-matas, quando o Glorioso triunfava o primeiro jogo em casa – tendência que durou 17 anos até a queda para a LDU (ECU), nas oitavas de final da Copa Libertadores.
“Sei que os resultados não estão chegando. Estamos todos frustrados por isso, internamente também. Mas nós estamos unidos. Vamos seguir trabalhando. Seguiremos procurando obter resultados nos últimos dez jogos. Vamos procurar recuperar jogadores que são muito importantes”, decretou Ancelottinho.
O Botafogo, como SAF, fora de casa, no Brasileiro
RIO GRANDE DO SUL
19/6/2022 – 3 x 2 Internacional
9/7/2023 – 2 x 0 Grêmio
6/12/2023 – 1 x 3 Internacional
11/08/2024 – 2 x 3 Juventude
4/12/2024 – 1 x 0 Internacional
24/8/2025 – 3 x 1 Juventude
24/9/2025 – 1 x 1 Grêmio
4/10/2025 – 0 x 2 Internacional
Oito jogos, quatro vitórias, um empate e três derrotas
SANTA CATARINA
6/10/2022 – 2 x 1 Avaí
22/6/2024 – 1 x 2 Criciúma
Dois jogos, uma vitória e um empate
PARANÁ
29/5/2022 – 0 x 1 Coritiba
13/11/2022 – 0 x 3 Paranaense
3/6/2023 – 0 x 1 Paranaense
29/11/2023 – 1 x 1 Coritiba
5/10/2024 – 1 x 0 Paranaense
Cinco jogos, uma vitória, um empate e três derrotas
SÃO PAULO
9/6/2022 – 0 x 4 Palmeiras
4/7/2022 – 1 x 0 Bragantino
20/7/2022 – 0 x 2 Santos
30/7/2022 – 0 x 1 Corinthians
9/10/2022 – 1 x 0 São Paulo
25/6/2023 – 1 x 0 Palmeiras
23/7/2023 – 2 x 2 Santos
19/8/2023 – 0 x 0 São Paulo
22/9/2023 – 0 x 1 Corinthians
12/11/2023 – 2 x 2 Bragantino
1/6/2024 – 1 x 0 Corinthians
24/7/2024 – 2 x 2 São Paulo
26/10/2024 – 1 x 0 Bragantino
26/11/2024 – 3 x 1 Palmeiras
30/3/2025 – 0 x 0 Palmeiras
12/4/2025 – 0 x 1 Bragantino
1/6/2025 – 1 x 0 Santos
14/9/2025 – 0 x 1 São Paulo
18 jogos, sete vitórias, cinco empates e seis derrotas
MINAS GERAIS
21/5/2022 – 1 x 1 América
7/11/2022 – 2 x 0 Mineiro
6/8/2023 – 0 x 0 – Cruzeiro
16/9/2023 – 0 x 1 Mineiro
18/10/2023 – 2 x 1 América
14/4/2024 – 2 x 3 Cruzeiro
20/11/2024 – 0 x 0 Mineiro
20/4/2025 – 0 x 1 Mineiro
Oito jogos, duas vitórias, três empates e três derrotas
GOIÁS
24/4/2022 – 1 x 1 Goianiense
28/9/2022 – 1 x 0 Goiás
14/5/2023 – 1 x 2 Goiás
3/8/2024 – 4 x 1 Goianiense
Quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota
MATO GROSSO
10/7/2022 – 0 x 2 Cuiabá
22/6/2023 – 1 x 0 Cuiabá
3/7/2024 – 2 x 1 Cuiabá
Três jogos, duas vitórias e uma derrota
BAHIA
24/4/2023 – 2 x 1 Bahia
11/7/2024 – 1 x 0 Vitória
25/8/2024 – 0 x 0 Bahia
3/5/2025 – 0 x 1 Bahia
Quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota
PERNAMBUCO
20/7/2025 – 1 x 0 Sport
Um jogo e uma vitória
CEARÁ
17/4/2022 – 3 x 1 Ceará
4/9/2022 – 3 x 1 Fortaleza
23/11/2023 – 2 x 2 Fortaleza
12/5/2024 – 1 x 1 Fortaleza
11/8/2025 – 5 x 0 Fortaleza
Cinco jogos, três vitórias e dois empates
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente