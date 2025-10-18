Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em meio a turbulências, Botafogo tem escrita para manter no domingo

Para afastar a crise e se reerguer na tabela, Glorioso retorna ao único estado onde visitou em todos os anos de SAF e nunca perdeu
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

As crises e as turbulências, lamentavelmente, acompanham o Botafogo em 2025. No domingo (19), às 18h30, porém, é dia de uma arrefecida no mau momento da equipe. Afinal, neste fim de semana, pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro, o Glorioso retorna ao único local onde visitou em todos os anos de SAF e nunca perdeu: o Ceará, estado que também batiza o próximo adversário do Mais Tradicional.

De 2022 até aqui, a Estrela Solitária desembarcou na capital cearense cinco vezes. São três vitórias e dois empates neste recorte. A trajetória, assim, resulta em um aproveitamento de 73,3%, cifra elevada para uma equipe forasteira.

Na última vez, aliás, em agosto, o Botafogo enfiou um categórico 5 a 0 sobre o Fortaleza. Na ocasião, Marçal, com dois gols, teve, enfim, a atuação premium pelo Mais Tradicional. O veterano pode pintar na equipe titular novamente, na zaga, ao lado de David Ricardo, jogador revelado pelo time da casa, assim como o centroavante Cabral.

Além do Ceará, somente em Pernambuco o Botafogo, como um clube-empresa, não sabe o que é ser derrotado (leia mais abaixo). No entanto, o time atual campeão nacional tem apenas um jogo por lá, ao contrário dos demais estados, onde, inclusive, sempre pisou em mais de uma oportunidade. A visita ao Recife ocorreu em julho, no 1 a 0 sobre o lanterna Sport, na Ilha do Retiro.

Chega de perder os tabus, Botafogo!

Pressionado e com o cargo a perigo, o técnico Davide Ancelotti pode ganhar, além de uma sobrevida, um retrospecto positivo para a sequência do trabalho no clube carioca. Ele perdeu a sequência de vitórias no clássico contra o Fluminense (oito em série – e nove jogos de invencibilidade) e o histórico de classificações, em mata-matas, quando o Glorioso triunfava o primeiro jogo em casa – tendência que durou 17 anos até a queda para a LDU (ECU), nas oitavas de final da Copa Libertadores.

“Sei que os resultados não estão chegando. Estamos todos frustrados por isso, internamente também. Mas nós estamos unidos. Vamos seguir trabalhando. Seguiremos procurando obter resultados nos últimos dez jogos. Vamos procurar recuperar jogadores que são muito importantes”, decretou Ancelottinho.

O Botafogo, como SAF, fora de casa, no Brasileiro

RIO GRANDE DO SUL

19/6/2022 – 3 x 2 Internacional

9/7/2023 – 2 x 0 Grêmio

6/12/2023 – 1 x 3 Internacional

11/08/2024 – 2 x 3 Juventude

4/12/2024 – 1 x 0 Internacional

24/8/2025 – 3 x 1 Juventude

24/9/2025 – 1 x 1 Grêmio

4/10/2025 – 0 x 2 Internacional

Oito jogos, quatro vitórias, um empate e três derrotas

SANTA CATARINA

6/10/2022 – 2 x 1 Avaí

22/6/2024 – 1 x 2 Criciúma

Dois jogos, uma vitória e um empate

PARANÁ

29/5/2022 – 0 x 1 Coritiba

13/11/2022 – 0 x 3 Paranaense

3/6/2023 – 0 x 1 Paranaense

29/11/2023 – 1 x 1 Coritiba

5/10/2024 – 1 x 0 Paranaense

Cinco jogos, uma vitória, um empate e três derrotas

SÃO PAULO

9/6/2022 – 0 x 4 Palmeiras

4/7/2022 – 1 x 0 Bragantino

20/7/2022 – 0 x 2 Santos

30/7/2022 – 0 x 1 Corinthians

9/10/2022 – 1 x 0 São Paulo

25/6/2023 – 1 x 0 Palmeiras

23/7/2023 – 2 x 2 Santos

19/8/2023 – 0 x 0 São Paulo

22/9/2023 – 0 x 1 Corinthians

12/11/2023 – 2 x 2 Bragantino

1/6/2024 – 1 x 0 Corinthians

24/7/2024 – 2 x 2 São Paulo

26/10/2024 – 1 x 0 Bragantino

26/11/2024 – 3 x 1 Palmeiras

30/3/2025 – 0 x 0 Palmeiras

12/4/2025 – 0 x 1 Bragantino

1/6/2025 – 1 x 0 Santos

14/9/2025 – 0 x 1 São Paulo

18 jogos, sete vitórias, cinco empates e seis derrotas

MINAS GERAIS

21/5/2022 – 1 x 1 América

7/11/2022 – 2 x 0 Mineiro

6/8/2023 – 0 x 0 – Cruzeiro

16/9/2023 – 0 x 1 Mineiro

18/10/2023 – 2 x 1 América

14/4/2024 – 2 x 3 Cruzeiro

20/11/2024 – 0 x 0 Mineiro

20/4/2025 – 0 x 1 Mineiro

Oito jogos, duas vitórias, três empates e três derrotas

GOIÁS

24/4/2022 – 1 x 1 Goianiense

28/9/2022 – 1 x 0 Goiás

14/5/2023 – 1 x 2 Goiás

3/8/2024 – 4 x 1 Goianiense

Quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota

MATO GROSSO

10/7/2022 – 0 x 2 Cuiabá

22/6/2023 – 1 x 0 Cuiabá

3/7/2024 – 2 x 1 Cuiabá

Três jogos, duas vitórias e uma derrota

BAHIA

24/4/2023 – 2 x 1 Bahia

11/7/2024 – 1 x 0 Vitória

25/8/2024 – 0 x 0 Bahia

3/5/2025 – 0 x 1 Bahia

Quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota

PERNAMBUCO

20/7/2025 – 1 x 0 Sport

Um jogo e uma vitória

CEARÁ

17/4/2022 – 3 x 1 Ceará

4/9/2022 – 3 x 1 Fortaleza

23/11/2023 – 2 x 2 Fortaleza

12/5/2024 – 1 x 1 Fortaleza

11/8/2025 – 5 x 0 Fortaleza

Cinco jogos, três vitórias e dois empates

Botafogo

