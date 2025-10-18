Cristiano Ronaldo faz pintura pelo Al Nassr e assina novo capítulo rumo ao milésimo gol

Cristiano Ronaldo faz pintura pelo Al Nassr e assina novo capítulo rumo ao milésimo golAstro português contribui para atropelo do time de Ríade: 5 a 1 sobre o Al Fateh, pela quinta rodada da Liga Saudita
Cristiano Ronaldo foi protagonista mais uma vez ao marcar um golaço na vitória arrasadora do Al Nassr por 5 a 1 sobre o Al Fateh, neste sábado (18), pela quinta rodada da Liga Saudita.
O craque português balançou as redes aos 15 minutos, logo após ter um pênalti defendido pelo goleiro Al Bukhari. Sem se abalar, CR7 recuperou a bola no bico da área, driblou o marcador com estilo e acertou um chute indefensável no ângulo.
Este, aliás, foi o 949º gol da carreira de Ronaldo, que agora está a 51 tentos de alcançar a histórica marca do milésimo gol como profissional. Ele ainda teve duas boas oportunidades no fim da partida, mas parou no goleiro e depois errou uma cabeçada.
João Félix brilhou com um hat-trick, enquanto Coman também deixou o seu. Bendebka descontou para o Al Fateh.
Com o resultado, o Al Nassr segue com 100% de aproveitamento: cinco vitórias em cinco jogos. A equipe de Jorge Jesus lidera a competição com 15 pontos, seguida pelo Al Hilal, que aparece com 11 somados após vencer o Al-Ettifaq por 5 a 1 e dois gols do atacante brasileiro Marcos Leonardo.
