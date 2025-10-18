Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo tem desfalques importantes no setor ofensivo diante do Ceará

Botafogo tem desfalques importantes no setor ofensivo diante do Ceará

Arthur Cabral, Savarino e Nathan Fernandes aumentam lista de problemas do Glorioso para visitar o Vozão, neste domingo, às 18h30, no Castelão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após o revés no clássico com o Flamengo, o Botafogo tem dois desfalques importantes para enfrentar o Ceará, às 18h30 (de Brasília), neste domingo (19), pela 29ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.

Tratam-se de Arthur Cabral e Savarino, que estão lesionados e não viajarão para a capital cearense. O centroavante sofreu uma  fratura na mão direita contra o o Rubro-Negro e fará exames de imagem para saber da gravidade do problema. O venezuelano, por sua vez, tem dores musculares e também ficará de fora do confronto.

Para o encontro com o Vovô, o Botafogo terá as ausências do zagueiro Barboza e do volante Freitas, ambos suspensos. Eles se somam a Neto (goleiro), Pantaleão (zagueiro), Bastos (zagueiro), Danilo (volante), Montoro (meia-atacante) e Barrera (meia-atacante) na lista dos indisponíveis.

Dessa forma, a tendência é que o alvinegro entre em campo com a seguinte escalação: Léo Linck; Vitinho, Marçal (Gabriel Silva), David Ricardo, Cuiabano; Newton, Allan; Artur, Joaquin Correa, Santi Rodríguez; Chris Ramos.

Além disso, os comandados do técnico Davide Ancelotti não terão Nathan Fernandes à disposição. Isso porque o jogador, que estava recuperado da cirurgia no antebraço, sofreu uma nova lesão, desta vez muscular, na posterior da coxa direita.

Por fim, o Glorioso necessita se recuperar na classificação, pois, apesar de ainda estar no G6, vê o arquirrival Fluminense se aproximar. No momento, a equipe soma 43 pontos, na quinta colocação, dois à frente do Tricolor, que é  o sétimo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar