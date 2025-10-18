Botafogo tem desfalques importantes no setor ofensivo diante do Ceará

Botafogo tem desfalques importantes no setor ofensivo diante do CearáArthur Cabral, Savarino e Nathan Fernandes aumentam lista de problemas do Glorioso para visitar o Vozão, neste domingo, às 18h30, no Castelão
Após o revés no clássico com o Flamengo, o Botafogo tem dois desfalques importantes para enfrentar o Ceará, às 18h30 (de Brasília), neste domingo (19), pela 29ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.
Tratam-se de Arthur Cabral e Savarino, que estão lesionados e não viajarão para a capital cearense. O centroavante sofreu uma fratura na mão direita contra o o Rubro-Negro e fará exames de imagem para saber da gravidade do problema. O venezuelano, por sua vez, tem dores musculares e também ficará de fora do confronto.
Para o encontro com o Vovô, o Botafogo terá as ausências do zagueiro Barboza e do volante Freitas, ambos suspensos. Eles se somam a Neto (goleiro), Pantaleão (zagueiro), Bastos (zagueiro), Danilo (volante), Montoro (meia-atacante) e Barrera (meia-atacante) na lista dos indisponíveis.
Dessa forma, a tendência é que o alvinegro entre em campo com a seguinte escalação: Léo Linck; Vitinho, Marçal (Gabriel Silva), David Ricardo, Cuiabano; Newton, Allan; Artur, Joaquin Correa, Santi Rodríguez; Chris Ramos.
Além disso, os comandados do técnico Davide Ancelotti não terão Nathan Fernandes à disposição. Isso porque o jogador, que estava recuperado da cirurgia no antebraço, sofreu uma nova lesão, desta vez muscular, na posterior da coxa direita.
Por fim, o Glorioso necessita se recuperar na classificação, pois, apesar de ainda estar no G6, vê o arquirrival Fluminense se aproximar. No momento, a equipe soma 43 pontos, na quinta colocação, dois à frente do Tricolor, que é o sétimo.
