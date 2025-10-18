Botafogo tem desfalques importantes no setor ofensivo diante do Ceará

Arthur Cabral, Savarino e Nathan Fernandes aumentam lista de problemas do Glorioso para visitar o Vozão, neste domingo, às 18h30, no Castelão

Após o revés no clássico com o Flamengo, o Botafogo tem dois desfalques importantes para enfrentar o Ceará, às 18h30 (de Brasília), neste domingo (19), pela 29ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.

Tratam-se de Arthur Cabral e Savarino, que estão lesionados e não viajarão para a capital cearense. O centroavante sofreu uma fratura na mão direita contra o o Rubro-Negro e fará exames de imagem para saber da gravidade do problema. O venezuelano, por sua vez, tem dores musculares e também ficará de fora do confronto.