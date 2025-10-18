Após festejar a Liberta feminina, Fiel celebra vitória do Corinthians sobre o Atlético

Maycon marca no início do segundo tempo e garante a recuperação do Timão após a derrota para o Santos, no meio da semana

O Corinthians, com o resultado positivo, vai para o 12º lugar, com 36 pontos. Já o Mineiro fica na 14ª posição, com 34.

Derrotado pelo Santos por 3 a 1, no meio da semana, e criticado por conta daquela atuação, o Corinthians deu a volta por cima neste sábado (18). Pela rodada 29 desta edição do Campeonato Brasileiro, o Timão derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, na Neo Química Arena. Maycon marcou o gol do triunfo anfitrião.

Emoção, só no telão

Quem estava na Arena Neo Química dividiu as atenções entre masculino e feminino. Enquanto os rapazes tinham dificuldades diante de um adversário muito fechado, as Brabas conquistavam, nos pênaltis, a Libertadores novamente. O grito da galera, portanto, ficou para as meninas campeãs. Em campo, o Timão teve a melhor chance quando a bola caiu nos pés de Maycon. O volante, no entanto, de frente para o crime, chutou longe. O Galo, por sua vez, adotou uma estratégia bem reativa e se aventurou pouco no ataque.

Maycon acerta o pé para o Corinthians

A despeito de levar uma cabeçada de Vitor Hugo na trave, o Corinthians fez por merecer a vantagem e abriu o score logo cedo. Maycon acerou o porrete da entrada da área. Minutos depois, o volante, elemento supresa, perderia outra chance diante de Everson. O Timão tirou o pé do acelerador e soube administrar a vantagem, mesmo com a equipe cansada. Já o Galo, mesmo com uma tropa de peso na segunda etapa, não tirou o sono dos donos da casa.

CORINTHIANS 1×0 ATLÉTICO-MG

29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 18/10/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Gols: Maycon, 4’/2ºT (1-0)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, João Pedro e Bidu; Raniele, Bidon (Charles, 42’/2ºT), Maycon e Garro (Ryan, 32’/2ºT); Depay (Gui Negão, 32/2ºT) e Yuri Alberto (Romero, 42’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior

ATLÉTICO-MG: Éverson; Saravia (Nathanael, Intervalo), Vitor Hugo, Alonso, Ruan e Paulista (Arana, 26’/2ºT); Franco, Vera (Scarpa, 27’/2ºT) e Gomes (Dudu, 19’/2ºT); Biel (Bernard, 19’/2ºT) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)º

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Francisco Chaves Bezerra Jr. (PE)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartão Amarelo: Matheuzinho, Bidu, Maycon (COR); Savaria, Vera, Franco (ATL)

Cartão Vermelho:

