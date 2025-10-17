Manchester City x Everton: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester City x Everton: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam, no Etihad Stadium, em partida válida pela 8ª rodada da Premier League 2025/26
Manchester City e Everton se enfrentam neste sábado (18), às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, em jogo válido pela 8ª rodada da Premier League 2025/26. O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam para entrar na zona de classificação para a próxima edição da Champions.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
Como chega o Manchester City
O City teve um início de temporada irregular, mas conseguiu se recuperar nos últimos compromissos. O time é o 5º colocado da Premier League, com 13 pontos, três a menos que o líder Arsenal. Além disso, são três vitórias nas últimas quatro rodadas e quatro jogos seguidos sem perder na competição.
A boa notícia é que o técnico Pep Guardiola poderá contar com alguns reforços após a pausa para a Data Fifa. Assim, Omar Marmoush, Rayan Ait-Nouri e Abdukodir Khusanov, recuperados de lesão, estão à disposição do treinador. Porém, Rodri ainda é tratado como dúvida.