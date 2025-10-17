Leonardo Jardim completa 800 jogos na carreira e tem desafio no Cruzeiro; entenda

Raposa não vence há quatro jogos no Campeonato Brasileiro e iguala pior sequência sem vitória da temporada sob comando do técnico / Crédito: Jogada 10

No empate do Cruzeiro em 1 a 1 com o Atlético Mineiro na última rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Leonardo Jardim completou 800 jogos como comandante na carreira. Agora, após atingir essa marca expressiva, o português tem uma missão na Raposa: evitar o maior jejum na temporada. O Cruzeiro está com uma sequência de quatro jogos sem vitória. Perdeu para o Vasco e empatou com o Flamengo, Sport e Atlético Mineiro. Dessa forma, conquistou apenas três pontos em 12. Em abril, sob o comando de Leonardo Jardim, a Raposa chegou a ficar quatro jogos sem vencer, no entanto perdeu três (Unión, Internacional e Mushuc Runa) e empatou um (São Paulo).]

Dessa forma, o técnico tem a missão de evitar uma quinta partida sem vencer. Em 800 partidas na carreira como comandante, foram 412 vitórias, 195 empates e 193 derrotas. Mudanças na equipe para próximo jogo Para o confronto contra o Fortaleza, no sábado (18), no Mineirão, às 21h, o treinador vai precisar fazer algumas alterações na equipe. Kaio Jorge e Kaiki Bruno serão desfalques por suspensão e Cássio fica de fora pelo protocolo de concussão. Na quarta-feira (15), o técnico afirmou que não gosta de fazer muitas alterações no time principal. “Eu gosto de mudar duas, três peças, mas não gosto de mudar seis, sete jogadores. Porque a gente pede um pedacinho da nossa característica. Se nós mudarmos muitas peças, temos bons jogadores, mas com características diferentes no banco. O jogo muda. Deixamos de ser uma equipe que pressiona, deixamos de ter agressividade na recuperação de bola, deixamos alguns momentos”, disse.

Por outro lado, Leonardo Jardim exaltou os jogadores que possui como opção no banco de reservas, mas ressaltou que eles oferecem alternativas diferentes dos “titulares”. “Não temos, por exemplo, um Christian no banco para fazer a mesma coisa. Não temos um jogador como o Villalba no banco para fazer a mesma coisa, não temos um jogador como o Kaiki no banco para fazer a mesma coisa. Igual. Temos jogadores diferentes. Temos uma das maiores promessas do futebol mundial que é o Prates, mas é um jogador diferente. É um jogador com outras características. Temos um Jonathan, mas que tem outras características. Por isso, às vezes, quando fazemos muitas alterações, também alteramos a característica do nosso jogo”, afirmou. Cruzeiro no Brasileiro Após tropeçar nos últimos quatro jogos, o Cruzeiro estacionou na terceira posição e viu o Flamengo e Palmeiras, adversários diretos na briga pelo título abrirem uma vantagem. A Raposa tem 53 pontos, enquanto o Rubro-Negro soma 58 e o Verdão lidera com 61.