Kaio Jorge vive dilema no Cruzeiro com jejum e primeira expulsão

Atacante não marca há cinco jogos, iguala maior seca no ano e vê artilharia do Brasileirão ameaçada pelos concorrentes / Crédito: Jogada 10

A noite do clássico contra o Atlético-MG foi de sentimentos opostos para Kaio Jorge. O atacante do Cruzeiro deu uma assistência, mas também recebeu o primeiro cartão vermelho de sua carreira. A expulsão ocorre justamente em um momento delicado, no qual o jogador igualou seu maior jejum de gols na temporada. O centroavante chegou à quinta partida consecutiva sem balançar as redes, uma marca que não alcançava desde o início do ano, quando ainda não era titular absoluto do time. A seca recente de gols estagnou o jogador com 15 gols na artilharia do Campeonato Brasileiro. Consequentemente, ele agora vê os concorrentes diretos se aproximarem perigosamente na disputa. Arrascaeta, do Flamengo, é quem mais ameaça, com 14 gols, tendo marcado três vezes neste mesmo período. Logo atrás vêm Vegetti, do Vasco, e Vitor Roque, do Palmeiras, ambos com 12 gols. O atacante alviverde, inclusive, vive grande fase e marcou quatro gols nos últimos cinco jogos.